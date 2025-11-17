Κυβερνητικές πηγές: «Πρέπει να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσαν στο ΠΑΣΟΚ κυβερνητικές πηγές την Δευτέρα 17/11.

«145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος» τόνισαν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Και οι ίδιες πηγές κατέληξαν:

«Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».