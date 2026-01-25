Κυριάκος Πιερρακάκης: Παρών στο 29ο παζάρι βιβλίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος – Η χιουμοριστική ανάρτησή του

Το 29ο Παζάρι Βιβλίου, το οποίο διεξάγεται από 23 Ιανουαρίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα, επισκέφθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά.

«Σε ένα διάλειμμα από το γραφείο, κάναμε με τον Θάνο Πετραλιά μια βόλτα στο 29ο Παζάρι Βιβλίου, στην Πλατεία Κλαυθμώνος» αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε ανάρτησή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χιλιάδες βιβλία, καθένα μια πρόκληση να ανακαλύψεις ιδέες, σκέψεις και εμπειρίες. Αξίζει να το επισκεφτείτε!» σχολιάζει ο υπουργός, ενώ στο βίντεο που επέλεξε να μοιραστεί, φαίνεται να μελετά τα βιβλία πριν επιλέξει ποια θα αγοράσει, αλλά και να συζητά με τον Θάνο Πετραλιά για «Επίλεκτα Σατιρικά» του Γιώργου Σουρή.