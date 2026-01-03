Μητσοτάκης: To τέλος του Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για τη Βενεζουέλα – Επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας

Το δικό του μήνυμα για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ έστειλε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων «η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

Αναλυτικά:

Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας.

Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα αγγλικά

«Nicholas Maduro presided over a brutal and repressive dictatorship that brought about unimaginable suffering on the Venezuelan people. The end of his regime offers new hope for the country. This is not the time to comment on the legality of the recent actions. The priority must now be to ensure a peaceful and speedy transition to a new inclusive government that enjoys full democratic legitimacy. Greece will coordinate with its European Union and UN Security Council partners on the matter. We remain focused on ensuring the safety of Greek citizens in the country».