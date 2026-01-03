Νικολάς Μαδούρο: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας – Το ποστάρισμα του Τραμπ

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι πρώτες φωτογραφίες ντοκουμέντο από την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, τη πρώτη φωτογραφία έφερε στο φως το wradio.com όπου φαίνεται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, περιτριγυρισμένος από κομάντος της Delta Force των ΗΠΑ και με χειροπέδες στα χέρια του.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του έδωσε στη δημοσιότητα μια ακόμη φωτογραφία από τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας.

«Βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη. Τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στη Νέα Υόρκη. Αρχικά μεταφέρθηκαν σε ένα πλοίο, το Iwo Jima, και θα συνεχίσουν προς τη Νέα Υόρκη. Τους μετέφεραν με ελικόπτερο. Μια ωραία πτήση, είμαι σίγουρος ότι τους άρεσε πολύ», είπε νωρίτερα στο Fox News ο Τραμπ.

Μαδούρο: Συνελήφθη με τη γυναίκα του την ώρα που κοιμόταν

Νέες αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες σύρθηκαν έξω από την κρεβατοκάμαρά τους από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επιδρομής που οδήγησε στη σύλληψή τους, όπως ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το ζευγάρι συνελήφθη στη μέση της νύχτας ενώ κοιμόταν, ανέφεραν οι πηγές. Η επιδρομή, που πραγματοποιήθηκε από την επίλεκτη Δύναμη Δέλτα του αμερικανικού στρατού, δεν οδήγησε σε απώλειες μεταξύ των Αμερικανών, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.