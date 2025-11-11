Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη την Τετάρτη 12/11

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη την Τετάρτη 12/11
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τετάρτη 12/11.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο πρωθυπουργός στις 11.00 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

