Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων – Τι αναφέρει η διακήρυξη των Βρυξελλών

Την Πέμπτη 18/12 θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων – Τι αναφέρει η διακήρυξη των Βρυξελλών
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
DEBATER NEWSROOM

Το παρών στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων έδωσε το βράδυ της Τετάρτης 17/12 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να μιλήσει με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, ενώ λίγο αργότερα δόθηκε στη δημοσιότητα η διακήρυξη των Βρυξελλών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, την Πέμπτη 18/12 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης των Βρυξελλών

brussels-declaration-2025-elΛήψη
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ