Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων – Τι αναφέρει η διακήρυξη των Βρυξελλών
Την Πέμπτη 18/12 θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Το παρών στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων έδωσε το βράδυ της Τετάρτης 17/12 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες.
Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να μιλήσει με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, ενώ λίγο αργότερα δόθηκε στη δημοσιότητα η διακήρυξη των Βρυξελλών.
Από εκεί και πέρα, την Πέμπτη 18/12 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης των Βρυξελλών
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις