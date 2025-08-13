Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα

Ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:33

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε σήμερα Τετάρτη 13/8 το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, , την ώρα που συνεχίζεται η τιτάνια μάχη των πυροσβεστών με αρκετά πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια.

Ο κ. Μητσοτάκης, στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο, προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, το μεσημέρι ο πρωθυπουργός αναμένεται να λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ