Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν υπάρχει ανάπτυξη της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων χωρίς αξιοποίηση της τεχνολογίας»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting, Νικόλαο Καραμούζη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology».

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις, αλλά και σε νέες ευκαιρίες, την ώρα που η χώρα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες, ξεπερνώντας άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

«Το gov.gr ήταν μια επανάσταση για πολίτες και επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το ψηφιακό άλμα από βασικές σε πιο σύνθετες υπηρεσίες επιτρέπει πλέον τη συζήτηση για την «επόμενη ημέρα» του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον «ΦΑΡΟ», ένα από τα κομβικά έργα Τεχνητής Νοημοσύνης της χώρας, καθώς και στον υπερυπολογιστή «Δαίδαλο». Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν ισότιμη πρόσβαση σε υποδομές και εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, ώστε να αναπτύξουν νέα προϊόντα και εφαρμογές.

«Για μια χώρα που επιδιώκει να φτάσει γρήγορα την Ευρώπη, δεν αρκούν μόνο οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Πρέπει να συνδέονται με την άνοδο της παραγωγικότητας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι στη σύγχρονη οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει αύξηση παραγωγικότητας χωρίς ουσιαστική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Δείτε τη συζήτηση: