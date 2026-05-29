Παπαστράτος: Από τα 95 χρόνια ιστορίας στο στοίχημα της επόμενης γενιάς

Από το εργοστάσιο του Πειραιά το 1931 μέχρι τη σημερινή της εικόνα στον Ασπρόπυργο, η Παπαστράτος επιχείρησε στην εκδήλωση για τα 95 χρόνια της να «δέσει» το παρελθόν με το επόμενο μεγάλο της στοίχημα: τη νέα γενιά.

Στην επετειακή εκδήλωση για τα 95 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, η εταιρεία συγκέντρωσε εκπροσώπους της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και συνεργάτες της, τιμώντας όχι μόνο το παρελθόν της, αλλά σηματοδοτώντας και την αφετηρία της επόμενης πενταετίας, στον δρόμο προς τα 100 χρόνια της, ανακοινώνοντας τη νέα μεγάλη πρωτοβουλία της, FutuReady Greece.

Παπαστράτος – 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα

Το «παρών» έδωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονική παρουσία της Παπαστράτος στην ελληνική βιομηχανία και παραγωγή, κάνοντας λόγο για μία εταιρεία που «συνδέθηκε με τη βιομηχανική άνοδο της Ελλάδας» και κατάφερε να προσαρμοστεί στις αλλαγές κάθε εποχής. O Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος της Παπαστράτος και Αντιπρόεδρος Ευρώπης της PMI για τη ΝΑ Ευρώπη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας

Με φόντο τα 95 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, η Παπαστράτος επέλεξε να στρέψει τη συζήτηση όχι μόνο στην ιστορία της, αλλά κυρίως στο τι έρχεται τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε το «FutuReady Greece», μία νέα πλατφόρμα δράσεων με πενταετή ορίζοντα, που εστιάζει στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική ενδυνάμωση.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στρατηγική συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με υποτροφίες για 50 φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια, δράσεις mentoring, πρακτική άσκηση και κοινές έρευνες γύρω από τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέους και νέες, αμειβόμενη πρακτική άσκηση για 100 άτομα, αλλά και παρεμβάσεις ενίσχυσης εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Παπαστράτος και Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Γιώργος Μαργώνης, στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική προσαρμοστικότητα της εταιρείας, λέγοντας πως η Παπαστράτος δεν έμεινε ποτέ στάσιμη μέσα στις δεκαετίες. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς μία επέτειο. Γιορτάζουμε μία διαδρομή 95 χρόνων δημιουργίας, εμπιστοσύνης και εξέλιξης. Μία ιστορία ανθρώπων, γραμμένη από γενιά σε γενιά. Καθώς βαδίζουμε προς τα 100ά γενέθλια της Παπαστράτος, κοιτάζουμε πίσω με υπερηφάνεια και μπροστά με ευθύνη».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, Τίνα Δάβου, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επένδυσης στους ανθρώπους και στις νέες ιδέες, τονίζοντας ότι «το μέλλον δεν το περιμένουμε, το δημιουργούμε». Όπως εξήγησε: «Σήμερα, 95 χρόνια μετά την αρχή αυτής της διαδρομής, στεκόμαστε εδώ όχι μόνο για να τιμήσουμε όσα πετύχαμε, αλλά για να κοιτάξουμε μαζί μπροστά. Η πραγματική δύναμη της Παπαστράτος βρισκόταν πάντα στο επόμενο: στην ικανότητα να επενδύει στους ανθρώπους, τις ιδέες τους και την τόλμη τους να ανοίγουν νέους δρόμους. Το μέλλον δεν το περιμένουμε. Το δημιουργούμε». Η Τίνα Δάβου, νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μία συμβολική αναφορά στη διαδρομή προς τα 100 χρόνια της εταιρείας, με την Παπαστράτος να επιχειρεί να συνδέσει την ιστορική της πορεία με το νέο παραγωγικό και τεχνολογικό περιβάλλον της επόμενης δεκαετίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα, τους ανθρώπους, την καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο.