Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις με τον Τραμπ ώστε με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα» – Το «καρφί» στον Καμμένο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ αναφέρθηκε στις συνομιλίες του Πάνου Καμμένου με μέλος της μαφίας της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση σχετικά με τις σχέσεις του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος ώστε με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, μην ανησυχείτε».