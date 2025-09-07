Μητσοτάκης από ΔΕΘ: «Καμία περίπτωση πρόωρων εκλογών – Όχι σε κατάργηση ΕΝΦΙΑ και Πανελλαδικών»

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.

Ο πρωθυπουργός από το «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο θα προχωρήσει στην εξειδίκευση των μέτρων και τις παρεμβάσεις που εξήγγειλε χθες από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Δείτε τη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού

Ο 13ος μισθός στο Δημόσιο

Σε ερώτηση για τον 13ο μισθό ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «πρόκειται για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος. Το πλεόνασμα προς κατανομή προέκυψε από την οικονομική πολιτική… Δημιουργήθηκε ένα απόθεμα 1,7 δις ευρώ. Το ποσό προς κατανομή είναι αυτό.

Δε μπορείς να έχεις και 13ο μισθό και τις φοροαπαλαγες που ανακοινώσαμε. Φιλοδοξώ η πολιτική πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

«Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά»

Σε ερώτηση που τέθηκε στον Πρωθυπουργό για το δημογραφικό και την ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ εκείνος απάντησε ότι:

«Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Για αυτό υπάρχει μείωση της επιβάρυνσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Αυτή τη βελτίωση θα την δουν από την πρώτη μισθοδοσία του επόμενου μήνα.

Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας και θα έχουν μεγάλο οικονομικό όφελος.

Για την ακρίβεια, το όφελος για τα νοικοκυρια θα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια. Επιμένω ότι δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια».

Για τον εκλογικό νόμο

«Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο… Οι εκλογές του ’27 δεν είναι η προτεραιότητά μου. Για συνεργασίες σε ένα τοπίο στην ομίχλη δε μπορεί να απαντηθεί από εμένα.

Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή για μονοκομματική ή κυβέρνηση συνεγρασίας».

Το έργο διασύνδεσης

«Η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να υπάρχει απόλυτη σύμπνοια της κυπριακής δημοκρατίας. Πρέπει να αποδείξει η Κύπρος ότι το έργο αυτό πραγματικά το θέλει».

Για τη μαφία της Κρήτης και την παραβατικότητα

«Τη μάχη κατά της παραβατικότητας την κερδίζουμε κάθε μέρα. Τα κυκλώματα αντιμετωπίζονται απο το ελληνικό FBI που έχει σημειώσει πολλές επιτυχίες. Αντιμετώπιση οργανωμένων συμμοριών στο χώρο του ποδοσφαίρου. Πήραμε δύσκολες αποφάσεις, κλείσαμε τα γήπεδα… Εκεί έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Το ίδιο ισχύει και για τη συμμορία της Κρήτης.

Όταν μιλάμε για παραβατικότητα δεν μιλάμε μόνο για το σκληρό έγκλημα αλλά και για περιπτώσεις όπως στην πολεοδομία της Ρόδου.

Σήμερα δεν υπάρχει κατάληψη σε ελληνικό Πανεπιστήμιο. Υπάρχει αυστηροποίηση με τον νέο ΚΟΚ αλλά και με τη χρήση της τεχνολογίας με τις κάμερες και την κλήση που θα πηγαίνει απευθείας στο wallet του κάθε πολίτη».

«Ο Τσίπρας ζητά αυτοκριτική από τους πολίτες, κάποιοι επιχειρηματίες είναι χρυσοί χορηγοί του»

«Όποια πιθανή επανάκαμψη του κυρίου Τσίπρα αφορά το χώρο της Κεντροαριστεράς. Μια παρατήρηση μόνο. Ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική αντί να κάνει ο ίδιος για τις δύο συντριπτικές ήττες σε εθνικές εκλογές. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών».

«Υπάρχουν μέσα και επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού αλλά αν στον κ. Τσίπρα προσωποποιούν την αντίδραση στην κυβέρνηση, αυτά συμβαίνουν στον χώρο της πολιτικής. Δεν τα αξιολογώ ως σημαντικά, απλά τα επισημαίνω».

Για το μεταναστευτικό

«Από την κρίση του Έβρου που η Ελλάδα προφύλαξε τα σύνορά της είχα πει ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια σκληρή πολιτική απέναντι στο μεταναστευτικό. Σήμερα η ΕΕ έχει ταυτιστεί απόλυτα με τις ελληνικές θέσεις. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να περιορίσω την παράνομη μετανάστευση.

Στο παρελθόν είχαμε τη Μόρια σε μια χώρα που είχε χάσει τον έλεγχο των συνόρων της. Δεν είμαι εναντίον της νόμιμης μετανάστευσης. Εμείς να καθορίζουμε ποιος και με τι κανόνες θα έρθει και να μην το κανονίζουν αυτό οι διακινητής.

Παραδείγματος χάρη φοιτητικές βίζες. Χρειαζόμαστε γρήγορες φοιτητικές βίζες, βίζες τεχνολογίας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τη νόμιμη μετανάστευση.

Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα επεκτείνουμε την άρση εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Μακάρι να μη χρειαστεί γιατί αυτό θα σημαίνει ότι έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα».

Ελληνοτουρκικά

«Η εξωτερική πολιτική είναι δυναμική και προσαρμόζεται στις καταστάσεις που αλλάζουν. Επιδιώκω τα ήρεμα νερά χωρίς να κάνω εκπτώσεις για τα εθνικά συμφέροντα. Έχουν αλλάξει αρκετά στο πεδίο.

Η Ελλαδα απέδειξε ότι ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τρόπο διαφορετικό. Όπως τα θαλάσσια πάρκα, οι έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης.

Εχω ανοιχτούς διαύλους με τον κύριο Ερντογάν. Για το casus belli, όσο υπάρχει, η Ελλάδα θα μπλοκάρει την Τουρκία στο πρόγραγραμμα Safe»

ΕΝΦΙΑ και φόρος στα καύσιμα

«Ζήτημα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ δεν τίθεται. Τον μειώσαμε για την 1η κατοικία στα χωριά και τις κωμοπόλεις. Για τον ΦΠΑ, τον έχουμε μειώσει σε προϊόντα και υπηρεσίας, τον μειώσαμε σε προϊόντα για την οικογένεια όμως η περαιτέρω μείωση θα ήταν μία έμμεση επιδότηση μεσαζόντων.

Στα καύσιμα μια τέτοια μείωση έχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Έχουμε 1,7 δις να κατανείμουμε. Οι τιμές στα καύσιμα και το πετρέλαιο θα είναι πιο χαμηλό από ό,τι ήταν πέρσι».

Για τις δημοσκοπήσεις

«Μία κυβέρνηση στον 7ο χρόνο θα υποστεί φθορά, όμως η ΝΔ παραμένει η κυρίαρχη δύναμη. Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που αναζητούσαμε.

Αυτός είμαι. Δεξιός, κεντροδεξιός, κεντρώος… Αυτή η πολιτική εκφράζει πολλούς Έλληνες πολίτες. Έχουμε 2 χρόνια μέχρι τις εκλογές. Δεν με προβληματίζουν οι εκλογές. Πιστεύω στην πολιτική που εφαρμόζουμε και το 2027 θα κάνουμε το ταμείο. Αλλά δε σχεδιάζω την πολιτική μου από τώρα ως το ’27.

Για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, για οποιαδήποτε υπόθεση έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη».

Για τη στεγαστική κρίση

«Είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Για τους συμπολίτες μας που είναι στο νοίκι, στους φοιτητές, τα νέα ζευγάρια, έχουμε παρουσιάσει πλήρες πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 6 δις.

Ο περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις αποδίδει στο κέντρο της Αθήνας και είμαι ανοιχτός να επεκτείνω αυτόν τον περιορισμό και σε άλλες περιοχές. Η επιδότηση ενοικίου είναι σημαντική. Για τους νέους γονείς, μην θέλετε το παιδί σας να μένει μόνο του. Να συγκατοικήσει και τα οφέλη θα είναι σημαντικότατα».

Για το Εθνικό Απολυτήριο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Είμαι περήφανος που απέναντι στην κινδυνολογία της αντιπολίτευσης αποδείξαμε ότι οι προϋποθέσεις που θέσαμε για τα πανεπιστήμια είναι αυστηρές. Αυτή η μεταρρύθμιση έχει και αναπτυξιακό πρόσημο. Και το Χάρβαντ και το Γέηλ έχουν έρθει στην Ελλάδα, σε συνεργασία με δημόσια Πανεπιστήμια.

Αποδίδω σημασία στην εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων. Το δημόσιο Πανεπιστήμιο αλλάζει. Μη στεκόμαστε μόνο στο τι γίνεται στα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά στο πώς αλλάζει η τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση.

Φέτος ξεκινάμε τη χρονιά χωρίς καμία κατάληψη. Δεν συζητάει κανείς για κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ένα αδιάβλητο σύστημα που επιβραβεύει τους υποψήφιους που εργάζονται περισσότερο για να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο.

Θέλουμε το λύκειο να μην είναι αυτό που είναι σήμερα. Δε μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι σήμερα έχει γίνει ένας μηχανισμός προετοιμασίας και το απολυτήριο του λυκείου έχει χάσει την αυτοτελή του αξία.

Η συμφωνία που υπογράψαμε με την open AI για την τεχνητή νοημοσύνη μας παρέχει εκπαιδευτικά εργαλεία. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Ανοίγουμε μια συζήτηση με ανοιχτή πρόσκληση προς τα κόμματα γιατί ξεπερνά τον ορίζοντα ζωής αυτής της κυβέρνησης».

Για τον Αντώνη Σαμαρά

«Καταρχάς εγώ για τον κύριο Σαμαρα δε μπορώ να απαντήσω πολιτικά, βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Η τραγωδία είναι νωπή. Η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι μοναχική και οι τέως πρωθυπουργού γνωρίζουν τη δύσκολη αποστολή μου.

Η μεγάλη εικόνα είναι μιας παράταξης που σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει».

Για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό. Εμείς οφείλουμε να το λύσουμε και παρά τις προσπάθειες εξυγείανσης δεν είχαμε αποτελέσματα. Για αυτό και εξήγγειλα την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ. Αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί δεν πετύχαμε στο βαθμό που θέλαμε.

Αποδείξαμε ότι όταν πραγματικά θέλουμε μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά πίσω. Έχουμε πάρει 20+ εκατομμύρια. Το παλιό πελατειακό κράτος δεν έχει σβήσει. Ένας από τους τρόπους να αντιμετωπιστεί είναι η χρήση της τεχνολογίας».

Από κοινωνία πολιτικών πελατών πρέπει να γίνουμε κοινωνία πολιτών. Αν χρειαστεί σύγκρουση και με το δικό μου κόμμα, θα το κάνω. Το ζήτημα είναι να μην κάνεις το ίδιο λάθος δύο φορές.

Για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό

«Η προτεραιότητά μου αφορά τις οικογένειες για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ειδικά για τις οικογένειες με παιδιά. Αν αυτό δεν είναι στήριξη κατά της ακρίβειας, τότε τι είναι. Το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι μεγάλο γιατί κουβαλάμε και κάποια χρόνια κρίσης.

Τελευταία οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Άρα η συζήτηση για την ακρίβεια είναι στο επίκεντρο των πολιτικών πρωτοβουλιών μας. Για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα… Η τιμή χονδρικής είναι πολύ μειωμένη. Η τιμή της ενέργεια θα μειώνεται. Αυτές οι τιμές πρέπει να περάσουν και στη λιανική.

Εχουμε τρόπο να το επιβάλουμε και θα το κάνουμε».

Για το Ουκρανικό

«Για την Ουκρανία, η Ελλάδα έχει πρόσθετο λόγο να ταχθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κουβαλάει το τραύμα της Κύπρου. Πώς είναι δυνατόν να νομιμοποιήσει την αίσθηση: Δε βαριέσαι μωρε;

Η Ελλάδα απομονώθηκε μια φορά από την Ευρώπη για λόγους οικονομικούς. Δε θα το επαναλάβω. Είμαστε Ευρώπη. Αυτό εξυπηρετεί τα δικά μας εθνική συμφέρονται».

Για ενδεχόμενη αλλαγή στην Προεδρία της ΝΔ

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι. Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια, στην κοινωνία αυτά δεν ισχύουν. Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος Πρωθυπουργός που το κόμμα του προηγείται στις δημοσκοπήσεις θα ξεκινούσε μια τέτοια συζήτηση… Ας είμαστε λίγο σοβαροί.

Αυτά είναι ευφάνταστα σενάρια. Ας αφήσουμε αυτούς που τα διακινούν στη δική τους μοναξιά και στη θλίψη για μη επιβεβαίωσή τους».

Για το ΕΣΥ

«Είμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης υποδομών. Η τεχνολογία μπαίνει στην υγεία και το βραχιολάκι. Τα απογευματινά χειρουργεία γίνονται. Έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών αλλά θέλουμε κι άλλους.

Έχουμε βελτιώσει σημαντικά τις απολαβές των γιατρών. Έχει γίνει μια επανάσταση στα ζητήματα της πρόληψης».

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται 2.600+ υποθέσεις για χώρες στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δουλειά της. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή η φασαρία και υπάρχει αυτή η εργαλειοποίηση υποθέσεων που ερευνώνται.

Οποιοσδήποτε έλεγχος είναι παραδοχούμενος. Όταν αποκαλύπτονται συμμορίες, από αυτή την κυβέρνηση δεν αποκαλύφθηκαν; Έδειξε αποφασιστικότητα και τα έβαλε με κάποιους που ήταν στο απυρόβλητο. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Το κάναμε».

Για τα Τέμπη

«Ξέρουμε πια τι έγινε και πώς στήθηκε αυτή η αθλιότητα (σ.σ.για το ξυλόλιο). Όλοι θέλουμε τη δίκη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάκριση και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι».

Για το Ισραήλ

«Πράγματι έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ αλλά αυτό δε μας εμπόδισε να ασκήσουμε κριτική για τον ανθρώπινο πόσο που έχει προκαλέσει. Να υπάρχει άμεση κατάπαυση του πυρός. Να φτάσουμε σε εκεχειρία. Η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστήνης το ερώτημα είναι το πότε και το πώς».

Για την πολιτική κρίση στη Γαλλία

«Ανησυχώ για τις εξελίξεις στη Γαλλία, με μια κυβέρνηση που δυσκολεύεται να ψηφίσει προϋπολογισμό. Εύχομαι και ελπίζω να προκύψει σταθερή κυβέρνηση.

Το μήνυμα της Γαλλίας είναι μια προειδοποίηση. Εμείς ευτυχώς δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε η εξαίρεση. Η πρόθεση είναι προφανώς να προχωρήσουμε στην ανανέωση της στρατηγικής συμμαχίας».

Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

«Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τους μισθούς και σε ένα βαθμό το έχουμε πετύχει και επίκειται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Από το να έχω κάποιον άνεργο, προτιμώ να το αντιμετωπίζω με το να προσθέσω δεξιότητες στο δυναμικό.

Για το 13ωρο είναι μια επιλογή. Αντί να δουλεύεις δύο δουλειές, μπορείς να το κάνεις στον ίδιο εργοδότη. Γιατί είναι αντιεργατικό αυτό; Στα πλαίσια μιας αυστηρής εργατικής νομοθεσίας. Διασφαλίζουμε μία επιλογή.

Η ψηφιακή κάρτα είναι η μεγαλύτερη διασφάλιση ότι ο εργαζόμενος πληρώνεται για το πραγματικό του χρόνο. Όσο μειώνεται η ανεργία τόσο αυξάνεται η δύναμη του εργαζόμενου».

Για τις φωτιές του καλοκαιριού

«Αυτά περί ατομικής ευθύνης τα λέει ο δήμαρχος Πατρέων, που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αντάρτικο για να καταλήξουμε πάλι σε τραγωδίες όπως το Μάτι. Είναι τεράστια επιτυχία το 112 και δε θα επιτρέψω σε κανέναν να το αμφισβητήσει. Βγαίνουν από την ασφάλεια του καναπέ τους και λένε σαχλαμάρες.

Η κυβέρνση έδωσε πάνω από 300 εκ. ευρώ για πρόληψη και προστασία. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Ήταν μια τραγική χρονιά για την Ευρώπη. Είχαμε καταστροφικές φωτιές αλλά δεν θα επιτρέψω να ακυρώνεται μια συνολική προσπάθεια».

Για τη Μονή Σινά

«Το Εκκλησιαστικό ζήτημα βαίνει προς επίλυση με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική σχέση. Θα υπογράψουμε μία συμφωνία που θα πρέπει να συνυπογράψει ο καινούριος Αρχιεπίσκοπος. Είμαστε σε καλό δρόμο να εκτονωθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε».

Για τους αγρότες

«Κατανοώ την αγωνία του αγροτικού κόσμου και απέναντι στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για εκείνους που νόμιμα αναζητούν τη στήριξη που δικαιούνται.

Η Ελλάδα είναι πλεονασματική σήμερα στις εξαγωγές στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει μέριμνα από την Πολιτεία για τα βασικά. Φθηνό ρεύμα ενώ για το ζήτημα του νερού θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Κι αν χρειαστεί να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις για το θέμα αυτό, θα τις πάρουμε».