Κυρανάκης: Την επόμενη εβδομάδα διαθέσιμη η εφαρμογή για την τοποθεσία των τρένων (Βίντεο)

Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε την λειτουργία της εφαρμογής που θα μπορούν οι πολίτες να βλέπουν που είναι τα τρένα κάθε στιγμή.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε πως από την επόμενη εβδομάδα οι πολίτες θα μπορούν μέσω εφαρμογής στο κινητό να βλέπουν που βρίσκεται ένα τρένο κάθε δευτερόλεπτο με ακρίβεια πέντε εκατοστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, όπως υποστήριξε ο κ. Κυρανάκης υπάρχει έτοιμο σύστημα που βλέπει τα ενεργά τρένα για να αποτρέπονται τα ατυχήματα, ενώ κάθε φορά που θα παραβιάζεται κανόνας ή θα γίνεται λάθος θα χτυπάει καμπανάκι.