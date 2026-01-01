Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κραν Μοντανά: «Βαθιά συγκλονισμένοι» λέει το ΥΠΕΞ της Ελλάδας

Τι αναφέρει η ανάρτηση

Κραν Μοντανά: «Βαθιά συγκλονισμένοι» λέει το ΥΠΕΞ της Ελλάδας
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας έστειλε το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του αναφέρει «βαθιά υγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός που σημειώθηκε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, ενώ άφησε αρκετούς ακόμη τραυματίες.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Οι προξενικές μας αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

