Κραν Μοντανά: «Βαθιά συγκλονισμένοι» λέει το ΥΠΕΞ της Ελλάδας

Το δικό του μήνυμα για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας έστειλε το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του αναφέρει «βαθιά υγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός που σημειώθηκε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, ενώ άφησε αρκετούς ακόμη τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Profoundly shocked by the tragic event that occurred in Crans-Montana, Switzerland & which claimed many lives and left several people injured.



Our sincere condolences go to the families of the victims. We wish a swift recovery for those injured. pic.twitter.com/iiXt1CUJwe— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 1, 2026

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Οι προξενικές μας αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».