Κουτσούμπας – Βουλή: “Το νέο νομοσχέδιο μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι που ζουν για να δουλεύουν συνεχώς”

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή, είπε ότι «η σημερινή απεργία και η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων σε πολλούς κλάδους επιβεβαιώνουν ότι το αντεργατικό τερατούργημα που έφερε η κυβέρνηση για ψήφιση έχει ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια».

Όπως επισήμανε, «το νομοσχέδιο ξεχειλώνει τον εργάσιμο χρόνο, μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι που ζουν για να δουλεύουν συνεχώς, μήπως και επιβιώσουν σε μια κοινωνία που μονίμως συρρικνώνονται τα δικαιώματά τους, το εισόδημά τους και οι κοινωνικές παροχές».

Είπε ότι «ο λαός υποφέρει από την αντιδραστική πολιτική της κυβέρνησης, ως συνέχεια, σε μεγάλο βαθμό, των προηγούμενων κυβερνήσεων» που αγγίζει όλες τις πτυχές της ζωής του, και συνυπολογίζοντας ότι «ο μισθός εξαντλείται στις 15 του μήνα», πρόσθεσε ότι «γι’ αυτό αναγκάζονται να βρουν δεύτερη κα τρίτη δουλειά και όχι από επιλογή».

Απαντώντας στα «ρηχά», όπως τα χαρακτήρισε, επιχειρήματα της κυβέρνησης και της υπουργού Εργασίας, τόνισε ότι «δεν είναι σύγχρονο και αναγκαίο η δουλειά “ήλιο με ήλιο” για ένα πενιχρό μισθό, η κατάργηση της καλοκαιρινής άδειας, για την ακρίβεια οι δέκα με δώδεκα μέρες υποχρεωτικής συνεχόμενης άδειας, ούτε είναι σύγχρονο οι εργαζόμενοι ως “αναλώσιμο είδος” να μην έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο».

Χαρακτήρισε «υποκριτικό το παράπονο» της κυβέρνησης για το δημογραφικό, θέτοντας το ερώτημα «ποιο νέο ζευγάρι μπορεί να επιβιώσει σε αυτές τις συνθήκες και να κάνει οικογένεια;»

Απαντώντας στον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι «η υπερωρία είναι προαιρετική επιλογή του εργαζόμενου» είπε «λέτε ψέματα: κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπερωρία με βάση το άρθρο 12 του Εργατικού Δικαίου γιατί θα ήταν αντίθετος με την “καλή πίστη” όπως ορίζει συγκεκριμένα».

Σημείωσε, επίσης, ότι «έχετε καταργήσει την αιτιολόγηση απόλυσης, άρα η εργοδοσία απολύει με ό,τι πρόσχημα θέλει» ενώ «όποια επιχείρηση επικαλεστεί “επείγουσας φύσης εργασίες” παίρνει άδεια από το υπουργείο και έτσι οι υπερωρίες από παράνομες γίνονται νόμιμες».

Έθεσε επίσης το ερώτημα «ο χρόνος προετοιμασίας, αποχώρησης και το διάλειμμα, σε ποιον χρόνο προσμετρώνται, αφού δεν υπολογίζονται στον εργάσιμο χρόνο;».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «δεν υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας με 13 ώρες δουλειάς, καθώς μετά τις 8 ώρες δουλειάς και μάλιστα για συνεχόμενες μέρες, υπάρχει τέτοια φυσική και ψυχολογική κούραση που κανένα μέτρο δεν μπορεί να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι «το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση και την υπουργό Εργασίας είναι να προσφέρετε τσάμπα εργασία σε μεγαλοεργοδότες, αφού τους απαλλάσσετε από την υπερωριακή αμοιβή έως και για 384 ώρες το χρόνο».

Σημείωσε ότι «αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης», με αρχή την Ευρωπαϊκή Οδηγία 88/2003 που «καταργεί το 8ωρο «και την οποία Οδηγία έχουν στηρίξει ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ».

Είπε ότι σε όλη την Ευρώπη «δεν υπάρχουν χρήματα για μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία, για τους εργάτες, τους υπάλληλους, για τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους ελευθεροεπαγγελματίες, αλλά τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ τεράστιοι πόροι συγκεντρώνονται για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και την πολεμική οικονομία, με πιο χαρακτηριστικό το πρόγραμμα Re Arm Europe, που στόχο έχει να συγκεντρώσει πάνω από 800 δισ. ευρώ».

«Αυτή είναι η στρατηγική του κεφαλαίου που υπερασπίζεστε όλα τα άλλα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Γιατί μόνιμο μέλημά σας είναι η κερδοφορία των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων, της ελίτ του πλούτου και όχι η ευημερία του ελληνικού λαού» υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε σε όλους τους νόμους που ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την «”ευέλικτη” απασχόληση, την κατάργηση του 8ωρου, το “κλάδεμα” των Συλλογικών Συμβάσεων και την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας».

«Γι’ αυτό μόνο θυμηδία προκαλούν τα καλέσματα για δήθεν “προοδευτικά μέτωπα” απέναντι στο νέο αντεργατικό έκτρωμα. Όχι μόνο γιατί έχετε τη φωλιά σας λερωμένη, αλλά και γιατί το εν δυνάμει κυβερνητικό σας μέτωπο των δήθεν προοδευτικών δυνάμεων που επικαλείστε, δεν αμφισβητεί στο ελάχιστο αυτή την στρατηγική» τόνισε.

Ανέφερε ότι «το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου και η εντατικοποίηση της εργασίας είναι μορφές που συμβάλουν στο δυνάμωμα της εκμετάλλευσης», προσθέτοντας: «Ο Μαρξ αποκάλυψε τη γενική τάση του καπιταλισμού που είναι να αυξάνει τον εργάσιμο χρόνο στα όρια της φυσικής αντοχής των εργαζομένων και να μειώνει τους μισθούς στα όρια επιβίωσης και βασικής αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης».

«Δύο αιώνες πίσω επιδιώκετε να μας γυρίσετε κύριοι της κυβέρνησης. Αυτόν τον Μεσαίωνα παρουσιάζετε ως σύγχρονο και προοδευτικό. Όμως, δεν πρόκειται να το πετύχετε. Ο τροχός της ιστορίας έχει προσωρινά πισωγυρίσματα, όμως η κίνησή του είναι πάντα προς τα μπρος» τόνισε.

«Η σημερινή απεργία είναι η συνέχεια της αγωνιστικής κλιμάκωσης ενός κινήματος που δεν συμβιβάζεται με τα ψίχουλα, που δεν υποτάσσεται στα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Που δεν εγκλωβίζεται στα σενάρια της κυβερνητικής εναλλαγής, αλλά δυναμώνει τον αγώνα ενάντια στην κυβερνητική πολιτική ενισχύοντας την αντικαπιταλιστική – αντιμονοπωλιακή γραμμή πάλης. Που βάζει κοινούς στόχους αντιπαράθεσης και ανατροπής στο σάπιο κράτος, στις αστικές κυβερνήσεις αυτού του άθλιου συστήματός, με τους μικρομεσαίους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης, τη νεολαία και τις γυναίκες της χώρας μας» πρόσθεσε.

Είπε ότι οι εργαζόμενοι, με τον οργανωμένο αγώνα τους, «μπορούν να πετάξουν στα σκουπίδια και τις 13 ώρες δουλειάς και την “ευελιξία”».

«Στην εποχή μας αναγκαίο και σύγχρονο είναι η κλιμάκωση του αγώνα για 7ωρο – 5ημερο – 35ωρο, για σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, για πραγματικές αυξήσεις των μισθών με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Πραγματικό σύγχρονο δικαίωμα είναι οι εργαζόμενοι να προγραμματίζουν και να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο με την οικογένεια τους, με τα παιδιά τους, όπως αυτοί θέλουν» τόνισε.

Αναφέρθηκε στους «σκληρούς ταξικούς αγώνες του ΚΚΕ και συνολικά του εργατικού κινήματος με τους οποίους νομοθετήθηκε το 8ωρο στην Ελλάδα, το 1920, και επισήμανε ότι στην τότε Σοβιετική Ένωση καθιερώθηκε το 1925 το 7ωρο, το 5ήμερο και μάλιστα σε συνθήκες πολεμικές, ιμπεριαλιστικής περικύκλωσης, ενώ η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της εποχής εκείνης δεν μπορεί να συγκριθεί με τα σημερινά τεράστια δεδομένα».

«Με την ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήματος, όμως μετά το 1991, με την υποχώρηση συνολικά του εργατικού κινήματος, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι αστικές κυβερνήσεις, έπεσαν με λύσσα να ξηλώσουν εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις» πρόσθεσε.

«Σήμερα, στον 21ο αιώνα, αξιοποιώντας τις αστείρευτες δυνατότητες της ανάπτυξης της γνώσης, της επιστήμης, της καινοτομίας στην παραγωγή, οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να δουλεύουν λιγότερο και να ζουν καλύτερα. Θα μπορούσαν να απολαμβάνουν μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια, αλλά εμπόδιο γι αυτό είναι ένα: το καπιταλιστικό κέρδος» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και τόνισε καταλήγοντας:

«Το καπιταλιστικό κέρδος δεν ευθύνεται μόνο για την ένταση της εκμετάλλευσης με τα 13ωρα που φέρνετε και τόσα άλλα. Ευθύνεται και για τη φτώχεια, και για τους πολέμους, και για τους ξεριζωμούς και τις γενοκτονίες, όπως αυτή του παλαιστινιακού λαού. Μια γενοκτονία που αρνηθήκατε να καταδικάσετε τόσα χρόνια, στηρίζοντας αυτό το κράτος δολοφόνο.

Τώρα στηρίζετε το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα που διαιωνίζει φυσικά την ισραηλινή κατοχή και ενταφιάζει τελικά το δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης να έχει το δικό του ανεξάρτητο κράτος με την προσδοκία ότι κάτι θα αρπάξετε κι εσείς από τη μοιρασιά στη Μέση Ανατολή, πάλι για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου.

Σύγχρονο όμως και ανθρώπινο δεν είναι η βαρβαρότητα του πολέμου, η βαρβαρότητα της προσφυγιάς, της εκμετάλλευσης και της φτώχειας. Σύγχρονο και αναγκαίο είναι μια νέα κοινωνία, ο Σοσιαλισμός λέμε εμείς, για να ζήσουμε πραγματικά όπως μας αξίζει στον 21ο αιώνα».