Απεργία σήμερα: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο 13ωρο (Φωτογραφίες)

Στους δρόμους της Αθήνας βγήκαν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που συζητείται από σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και ψηφίζεται αύριο.

Τα συλλαλητήρια γίνονται στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και συνδικάτα ενώ λαμβάνει και την στήριξη της ΓΣΕΕ και από νωρίς το πρωί έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Ήδη από τις 9:30 άρχισαν οι προσυντεντρώσεις συνδικάτων και σωματείων στην Πλατεία Κάνιγγος, στην Ομόνοια και στα Προπύλαια. Το ΠΑΜΕ είχε καλέσει σε συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10:30, ενώ το συλλαλητήριο που καλούν οι ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ θα πραγματοποιείται από τις 11:00 στο Σύνταγμα.

Πώς κινούνται τα ΜΜΜ

Παρόλο που οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς συμμετέχουν στην απεργία, οι δημόσιες συγκοινωνίες κινούνται κανονικά στην πρωτεύουσα, με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ να κυκλοφορούν από τις 9:00 εως τις 21:00 και το μετρό/ ηλεκτρικός/ τραμ να κυκλοφορεί μεταξύ 9:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Τα ταξί κινούνται κανονικά, ενώ όσον αφορά τα τρένα δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο και αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων.

Δείτε φωτογραφίες:

