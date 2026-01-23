Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ αποκαλύπτει στον λαό τον ένοχο για τα δεινά του

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξη του στην ιστοσελίδα «TheToc» τονίζει ότι τα φετινά μπλόκα «είναι η κραυγή επιβίωσης της αγροτιάς απέναντι στην πολιτική της ΕΕ και της ΚΑΠ, που υπηρετούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις».

Προσθέτει ότι «δεν κινδυνεύει γενικώς και αορίστως ο “πρωτογενής τομέας”, αλλά ο βιοπαλαιστής αγρότης, η επιβίωση του οποίου δεν χωράει στα μέτρα της καπιταλιστικής κερδοφορίας».

Eπισημαίνει ότι «”κοινή στρατηγική” των κομμάτων υπάρχει καθώς όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν, ψηφίζουν και συνδιαμορφώνουν την ΚΑΠ, που εξοντώνει τον ατομικό παραγωγό».

«Το ΚΚΕ έγκαιρα προειδοποίησε: ή θα σωθεί ο αγρότης ή τα κέρδη τους. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται!» υπογραμμίζει ο Δ. Κουτσούμπας.

Σημειώνοντας ότι «δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, αλλά επιλέγουν να μπουκώνουν τους ομίλους και την πολεμική οικονομία, αντί να τα δίνουν για μισθούς, συντάξεις και στους αγρότες», αναφέρει, επίσης, το εξής: «Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά την αναπλήρωση εισοδήματος για τις καλλιέργειες που τσάκισε η ασυδοσία των μονοπωλίων, με τιμές στα τάρταρα στο χωράφι και “στο Θεό” στο ράφι. Αρνείται να αποδώσει τα κλεμμένα ετών του ΟΠΕΚΕΠΕ και να στηρίξει την κτηνοτροφία με δωρεάν εμβόλια και ανασύσταση των κοπαδιών.

Παραδέχονται υποκριτικά ότι οι αγρότες έχουν δίκιο, αλλά ομολογούν ταυτόχρονα ότι το σύστημα που υπηρετούν δεν μπορεί να ικανοποιήσει αιτήματα όπως οι εγγυημένες τιμές. Ομολογούν, δηλαδή, άθελά τους πως η επιβίωση του αγρότη απαιτεί σύγκρουση με το σύστημα και την ΕΕ. Για αυτό και ο αγώνας, μπορεί να αλλάζει μορφές, αλλά δεν πρόκειται να τελειώσει μέχρι την οριστική δικαίωση».

Ερωτηθείς, σχετικά, είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι επιδοτήσεις είναι απλώς το «τυρί» στη φάκα. «Δίνονται για να ελέγχεται η παραγωγή και να εξασφαλίζουν τα μονοπώλια πάμφθηνες πρώτες ύλες, την ώρα που ο αγρότης δεν μπορεί να καλύψει το τεράστιο κόστος παραγωγής που τα ίδια του επιβάλλουν».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι το ΚΚΕ προτείνει λύση με βάση το πρόγραμμά του, καθώς «στο σοσιαλισμό όπου οι εκπρόσωποι των εργατών και αγροτών θα είναι στην εξουσία, ο αγρότης δεν θα περιμένει τα ψίχουλα των επιδοτήσεων, δεν θα τις έχει ανάγκη. Γιατί το κράτος -ένα κράτος λαϊκό, τελείως διαφορετικό από το σημερινό- θα του εξασφαλίζει εγγυημένες τιμές, χαμηλό κόστος παραγωγής και επιστημονική στήριξη».

Είπε, ακόμα, «όταν λένε ότι “το ΚΚΕ είναι πίσω από τις κινητοποιήσεις” κάνουν δύο λάθη ταυτόχρονα. Καταρχάς, το ΚΚΕ δεν είναι “πίσω”, αλλά μπροστά, στην πρώτη γραμμή όλων των δίκαιων αγώνων του λαού μας. Το δεύτερο λάθος, είναι ότι έτσι υποτιμούν τους ίδιους τους αγρότες και την αγανάκτησή τους».

Ερωτηθείς για τα σενάρια για νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε μεταξύ άλλων ότι «οι όποιες κινήσεις του είναι ενταγμένες στην προσπάθεια αποκατάστασης της λεγόμενης “ισορροπίας” αυτού του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος, για να είναι το ίδιο πιο θωρακισμένο απέναντι στη λαϊκή δυσαρέσκεια».

Σημείωσε ότι «”βγάζει μάτι” η δυστοκία που υπάρχει, ιδιαίτερα στον χώρο της ευρύτερης σοσιαλδημοκρατίας, που περιλαμβάνει και το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις σημερινές φτερούγες του, τους οποίους επιδιώκει να διεμβολίσει το εγχείρημα Τσίπρα. Και η δυστοκία αυτή έχει να κάνει με τις ίδιες τις αμαρτίες της σοσιαλδημοκρατίας και γενικότερα του στρατηγικού της αδιεξόδου».

Σημείωσε, ακόμα, ότι «τα πεπραγμένα του (Αλέξη Τσίπρα) και όσα λέει, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ο λαός μας έχει συνδέσει ιστορικά με την έννοια της “Αριστεράς” και του “αριστερού”».

Ερωτηθείς για την πολιτική κίνηση/κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού, είπε ότι «είναι άλλο πράγμα ο αγώνας για τη δικαίωση ενός αιτήματος μέσα από έναν Σύλλογο και άλλο η πολιτική διαπάλη μέσα από ένα κόμμα, το οποίο πρέπει να έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα».

Σημείωσε ότι τα μεγάλα ζητήματα «δεν αντιμετωπίζονται με γενικόλογες ευχές», προσθέτοντας «πάντως στις σπάνιες φορές που η κ. Καρυστιανού έχει πει κάτι πιο συγκεκριμένο, αυτό παραπέμπει σε αντιδραστικές, σκοταδιστικές θέσεις, όπως στο θέμα των αμβλώσεων».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να πολιτεύεται με όποιον τρόπο νομίζει. Αν τελικά κάνει κόμμα (σσ η Μ. Καρυστιανού) και αν φτάσει να μπει στη Βουλή, θα κάνουμε την πολιτική αντιπαράθεση που κάνουμε και με τα άλλα κόμματα».

Ερωτηθείς γιατί «ένας πολίτης που “βράζει” να επιλέξει ΚΚΕ και όχι μια νέα κίνηση/κόμμα διαμαρτυρίας;» είπε ότι «εκείνο που προσφέρει το ΚΚΕ και κανένας άλλος είναι ότι αποκαλύπτει στον λαό τον ένοχο για τα δεινά του, το εκμεταλλευτικό και σάπιο σύστημα και διαθέτει επεξεργασμένο πρόγραμμα για την ανατροπή του και την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας».

Πρόσθεσε ότι «σε αντίθεση με τα διάφορα μονοπρόσωπα κόμματα, το ΚΚΕ με τα χιλιάδες μέλη και στελέχη του, είναι παρόν στην πραγματική ζωή, στις δυσκολίες και τους αγώνες του λαού μας και δεν εμφανίζεται σε αυτούς την τελευταία στιγμή για τις φωτογραφίες».

Κληθείς να σχολιάσει ότι «την πιο σφοδρή επίθεση το τελευταίο διάστημα δεν την δεχθήκατε τόσο από την κυβέρνηση όσο από ένα “αντισυστημικό” κόμμα, την Πλεύση Ελευθερίας της κ. Κωνσταντοπούλου» είπε: «Δεν θα συμφωνήσω. Για παράδειγμα, η επίθεση της κυβέρνησης και όλων των επικοινωνιακών μηχανισμών της στο ΚΚΕ για τη συμβολή του στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ξεπερνάει σίγουρα σε σημασία οποιαδήποτε επικοινωνιακή επίθεση από την κ. Κωνσταντοπούλου, γι’ αυτό και δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα μαζί της.

Τώρα, γιατί η συγκεκριμένη κυρία έχει αυτή την εμμονή με το ΚΚΕ, μάλλον πρέπει να ρωτήσετε την ίδια. Ίσως έχει να κάνει και με όλα αυτά που σας έλεγα στην προηγούμενη ερώτησή σας».

Ως προς το 22ο συνέδριο του ΚΚΕ, είπε ότι στο επίκεντρό του είναι «πως το ΚΚΕ θα γίνει πραγματικά ένα κόμμα “έτοιμο για όλα”, έτοιμο δηλαδή για κάθε εξέλιξη σε έναν κόσμο που πραγματικά “φλέγεται” και η χώρα μας μόνο ανεπηρέαστη δεν μένει».

Ανέφερε ακόμα, ότι «σχεδιάζουμε τη δράση μας για το μέλλον, πάντα με έναν σκοπό: να γίνει ο λαός μας ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η καθημερινή δράση του ΚΚΕ στοχεύει στο «να υπηρετεί αποτελεσματικά τον τελικό σκοπό μας, την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και την οικοδόμηση στην Ελλάδα της νέας κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση και αδικία, της σοσιαλιστικής-κομμουνιστικής» και «φυσικά, αυτό δεν γίνεται συμμετέχοντας ή στηρίζοντας αντιλαϊκές κυβερνήσεις, που υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο, υλοποιούν τις κατευθύνσεις της ΕΕ, τις δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ, μπλέκουν τη χώρα μας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών».

«Το ΚΚΕ έχει μια ανοιχτή αγκαλιά για κάθε λαϊκό άνθρωπο, για κάθε νέο και νέα, κάθε συνταξιούχο, που αισθάνεται απογοητευμένος από τις μέχρι σήμερα πολιτικές του επιλογές, που εκτιμά τη σταθερότητα, την εντιμότητα και την καθαρότητα των θέσεων του ΚΚΕ. Και είναι πολλοί που κάνουν αυτό το βήμα καθημερινά, είμαστε σίγουροι θα είναι πολλοί περισσότεροι αύριο» καταλήγει στη συνέντευξή του, αναφερόμενος στο θέμα των συνεργασιών του ΚΚΕ, ο Δ. Κουτσούμπας.