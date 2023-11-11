Κουτσούμπας στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή των αγώνων για να αντιπαλέψει ο λαός την αντιλαϊκή πολιτική

Η πρόταση του ΚΚΕ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σε σχέση με τα Τέμπη «είναι συνεπής με αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι εμείς θα συμβάλουμε ώστε να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη, διαβεβαίωση που έχουμε δώσει και στους συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες όχι μόνο πολιτικές, αλλά και ποινικές όπου υπάρχουν», αναφέρει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο».

«Όσο για τις κυβερνητικές δηλώσεις ότι η ΝΔ θα στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ “επιφυλασσόμενη του περιεχομένου”, ένα πράγμα δείχνουν: Ότι η κυβέρνηση κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, προσπαθεί να βγει από τη δύσκολη θέση που την έφεραν και οι κυνικές και απαράδεκτες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα Τέμπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά, η πρόταση του ΚΚΕ δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με άλλες προτάσεις που θα κατατεθούν, όπως αυτή του ΠΑΣΟΚ, η οποία, όμως, αν απορριφθεί από την κυβερνητική πλειοψηφία οδηγεί στον ενταφιασμό της έρευνας. Ας ελπίσουμε ότι δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο το ΠΑΣΟΚ με τη στάση του» προσθέτει.

Ερωτηθείς αν θα εντόπιζε κοινά σημεία με τον κ. Κασσελάκη ή με το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών είπε ότι «ο τρόπος με τον οποίο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισαν κι αντιμετωπίζουν το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών -θύμα των οποίων υπήρξε και το ΚΚΕ, χωρίς όμως να δείχνουν την ίδια ευαισθησία- επιτρέπει στην κυβέρνηση να πετάει την μπάλα στην εξέδρα και να κρύβει τις μεγάλες ευθύνες της, συνολικά και προσωπικά του πρωθυπουργού. Από τη μια μεριά, αφήνουν στο απυρόβλητο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο του “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων” και από την άλλη αξιοποιούν το όλο ζήτημα για τις “ασκήσεις” και τις διεργασίες στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας».

Αναφορικά με το αν το ΚΚΕ έχει ως στόχο την τρίτη θέση στις Ευρωεκλογές, ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που ενισχύεται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και το ρεύμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ» που καταγράφονται και δημοσκοπικά μετά την ενίσχυση του ΚΚΕ στις βουλευτικές, αλλά και στις δημοτικές-περιφερειακές εκλογές «μπορεί να συνεχιστεί και στις ευρωεκλογές με την τρίτη, γιατί όχι και με τη δεύτερη θέση».

«Πάντως», υπογραμμίζει, «εμείς δεν περιμένουμε τον Ιούνιο, έτσι κι αλλιώς τώρα μπαίνουμε μπροστά για να αντιπαλέψει ο λαός μας την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία εξελίσσεται σε όλα τα μέτωπα».

Ερωτηθείς πως σχολιάζει το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «εξαρχής ήταν προβληματικό όλο το “σενάριο”. Όπου “σενάριο” στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η δήθεν επίτευξη της “προόδου” για τους πολλούς, αφήνοντας άθικτα τα κέρδη των λίγων, ο δήθεν εξανθρωπισμός του καπιταλισμού με ορισμένες μεταρρυθμίσεις ή με μια καλύτερη διαπραγμάτευση μέσα στην ΕΕ για να αλλάξει τάχα η κατάσταση».

Απαντώντας στην ερώτηση αν στρατηγικά το ΚΚΕ θα ήταν υποδοχέας τέως μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είπε «Μα, είμαστε ήδη» και αναφέρθηκε σε εκατοντάδες πρώην μέλη, ακόμα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συμπορεύονται με το ΚΚΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα απευθυνόμαστε ενωτικά και σε όσους αριστερούς, προοδευτικούς ανθρώπους έδωσαν μια τελευταία ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες εκλογές και νιώθουν πάλι απογοητευμένοι με όσα παρακολουθούν: Η ελπίδα, λοιπόν, είναι εδώ, μαζί μας, είναι στις μάχες που θα δώσουμε μαζί» προσθέτει ο Δ. Κουτσούμπας σημειώνοντας ότι «όσο για κάποιους μνημονιακούς υπουργούς που θυμήθηκαν τώρα την ξεχασμένη αριστερή ταυτότητά τους και παριστάνουν μάλιστα και τους παραπλανημένους, μόνοι τους ομολογούν ότι κριτήριο των όποιων σημερινών κινήσεών τους είναι να μην κατευθυνθεί ο απογοητευμένος κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΚΕ, αλλά να εγκλωβιστεί ξανά σε αποτυχημένα σχήματα και νέες αυταπάτες».

Σχετικά με το νέο Προϋπολογισμό τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «ο νέος προϋπολογισμός αποτυπώνει όχι μόνο τον νέο γύρο επίθεσης στα εργατικά-λαϊκά στρώματα, αλλά και νέες δραστικές περικοπές κοινωνικών παροχών. Δεν μας εκπλήσσει καθόλου ούτε ο στόχος ούτε η μέθοδος που ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ «έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την ανακούφιση από την ακρίβεια, για υψηλότερους μισθούς, για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων που αυξάνουν περαιτέρω τις τιμές, για φοροελάφρυνση μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε βάρος των μονοπωλιακών ομίλων, για διασφάλιση φθηνότερης ενέργειας για το λαό. Την ίδια στιγμή, όμως, προβάλλει τον ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με το λαό στην εξουσία, όπου πραγματικά μπορεί να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών».

Σχετικά με το Παλαιστινιακό και την κριτική στο ΚΚΕ ότι «δεν διαχωρίζει την Χαμάς από τον απλό λαό» ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «οι τεράστιες λαϊκές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης, ακόμα και μετρήσεις που δημοσιοποιούνται, δείχνουν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει την ουσιαστική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το λαϊκό αίσθημα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ανιστόρητη θέση περί “δικαιώματος αυτοάμυνας” μόνο του Ισραήλ καταρρέει μπροστά στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, η οποία δεν ξεκίνησε στις 7 του Οκτώβρη. Εδώ και δεκαετίες ο Παλαιστινιακός λαός ζει την κατοχή, το καθεστώς απαρτχάιντ και τώρα τη γενοκτονία από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Την ίδια ώρα και ο ισραηλινός λαός έχει γίνει θύμα της πολιτικής του κράτους του, πληρώνοντας με τη ζωή του τις επεκτατικές διαθέσεις της άρχουσας τάξης και των ιμπεριαλιστών συμμάχων της.

Όσο γι’ αυτούς που για να ξεπλύνουν το Ισραήλ επικεντρώνουν στην καταδίκη της Χαμάς, στην πραγματικότητα επιδιώκουν τη συκοφάντηση του ίδιου του αγώνα των Παλαιστινίων, τον διαχωρισμό του βασανισμένου λαού της Παλαιστίνης. Γι’ αυτό μιλούν για πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, όμως ο βασικός στόχος του Ισραήλ -όπως ομολογούν και οι επιθέσεις στη Δυτική Όχθη, την οποία δεν ελέγχει η Χαμάς- είναι η συντριβή της παλαιστινιακής αντίστασης και η ματαίωση κάθε περίπτωσης λύσης δύο κρατών, ο έλεγχος της Γάζας και των πλουτοπαραγωγικών της πηγών. Αυτόν το στόχο υπηρετούν εκτός των άλλων και τα σχέδια βίαιου εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα» προσθέτει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς αν τα πενήντα χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτελούν πεδίο συγκλίσεων, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ απάντησε ότι «το Πολυτεχνείο έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη του λαού και της νεολαίας όχι ως πεδίο συγκλίσεων, αλλά κυρίως ως πεδίο μεγάλων συγκρούσεων τόσο με το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου και τους διεθνείς συμμάχους του, ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, όσο όμως και με όλους εκείνους που στήριξαν τα σχέδια μασκαρέματος της χούντας, τη λεγόμενη φιλελευθεροποίηση Μαρκεζίνη. Αναμφισβήτητα ο ηρωικός ξεσηκωμός των φοιτητών και του λαού το Νοέμβρη του ‘73 ήταν το αποκορύφωμα της αντιδικτατορικής πάλης στην οποία οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ κατέθεσαν μεγάλες θυσίες. Το πιο σημαντικό είναι ότι το Πολυτεχνείο 50 χρόνια μετά εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει, γιατί αποτελεί τρανταχτή απόδειξη ότι ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων μπορεί να ανατραπεί όταν ο λαός βγαίνει μπροστά».