Κωστής Χατζηδάκης: Συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε σήμερα στην Αθήνα με τον αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, κ. Nguyen Duc Hai, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας επικεφαλής αντιπροσωπείας της Εθνοσυνέλευσης.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τη σημασία της επετείου των 50 χρόνων από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βιετνάμ, τονίζοντας ότι η σταθερή σχέση συνεργασίας αποτελεί βάση για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Συζητήθηκαν εκτενώς οι δυνατότητες διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Βιετνάμ. Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε το ενδιαφέρον της χώρας μας για την πρόσβαση ελληνικών προϊόντων στη βιετναμέζικη αγορά ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ευκαιρίες διμερούς συνεργασίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και της ναυτιλίας.

Στο πεδίο της ναυτιλίας, επισημάνθηκε η κοινή δέσμευση Ελλάδας και Βιετνάμ στην ελευθερία και ασφάλεια των θαλασσίων οδών, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι οι δύο πλευρές έχουν κοινή ευθύνη να μετατρέψουν τις πολλαπλές δυνατότητες συνεργασίας σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, προς όφελος των πολιτών τους.