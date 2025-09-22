Κώστας Βλάσης: Σχεδόν 1 στους 4 εκπαιδευτικούς πήρε άδεια μόλις διορίστηκε

Για τα κενά που υπάρχουν ακόμα στα σχολεία μίλησε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη Βεργίνα Τηλεόραση τόνισε: «Από 1η Σεπτεμβρίου οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν και ήταν στις αίθουσες, κάτι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι από το 2020 έως και φέτος έχουν διοριστεί περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί. Ήρθε και το πρώτο κύμα των αναπληρωτών. 24.000 αναπληρωτές διορίστηκαν για να αντιμετωπιστούν τα κενά. Κενά βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν.

Δεν κάνουν αποδοχή του διορισμού ή ζητούν άδεια άνευ αποδοχών ή παράταση συνήθως μικρή για το χρόνο ορκωμοσίας τους κι άλλοι για πιο σοβαρούς λόγους. Σχεδόν το 23% των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν φέτος να έχει πάρει κατευθείαν άδεια ( ανατροφής τέκνου, κύησης, επαπειλούμενης κύησης κ.α.). Σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και πήραν άδεια οι 6.

Σε άλλο μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός που πήρε αμέσως άδεια κι εμείς στείλαμε έναν άλλο για να μη μείνουν χωρίς νηπιαγωγό τα παιδιά».