Κοντογεώργης για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: “Η Ελλάδα είναι ισχυρή, μπορεί να συζητά με την Τουρκία”

Από την επικείμενη συνάντηση των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας κ.κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο ΕΡΤnews: «Η χώρα δεν προσέρχεται σε τέτοιες συναντήσεις επειδή είναι αδύναμη. Προσέρχεται γιατί είναι περισσότερο ισχυρή, και αποτρεπτικά – αμυντικά. Κάνουμε αυτό που πρέπει για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τη χώρα μας. Και ταυτόχρονα ασκούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα τα κυριαρχικά δικαιώματά μας στο χώρο του Αιγαίου και όχι μόνο», ήταν το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες που έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στην υποχρέωση, όπως είπε, «επειδή υπάρχουν πάντα συνθήκες έντασης, να προσπαθείς να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας σε θέματα χαμηλής πολιτικής: μεταναστευτικό όπου υπάρχει κάποια βελτίωση, τουρισμός, εμπόριο κ.α. Πρέπει να διαμορφώνεις τις συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή», επιχειρηματολόγησε και προσέθεσε: «Στη μία διαφορά εκτιμώ πως η επίλυση για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα θα ήταν προς όφελος και των δύο χωρών -η χώρα μας το επιθυμεί, αλλά η Τουρκία δεν είναι σε αυτή τη φάση αυτήν τη στιγμή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, συνέχισε, «οι διεθνείς σχέσεις έχουν αποκτήσει έναν περισσότερο συναλλακτικό χαρακτήρα -κι αυτό αφορά όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Από την άλλη ο πυρήνας της δικής μας πολιτικής είναι και θα παραμείνει ίδιος: είναι ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ, είναι το Διεθνές Δίκαιο, είναι η συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και βέβαια η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και οι στρατηγικές – διαχρονικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια χώρα σε μια δύσκολη γειτονιά αλλά με αυτές τις ιδιότητες, οφείλει να έχει έναν εξισορροπητικό ρόλο», τόνισε εν κατακλείδι.

Αναφορικά με το θέμα του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, αφού δήλωσε ότι ποτέ δεν σχολιάζει «εν εξελίξει διαδικασίες που μπορεί να αφορούν ανεξάρτητες αρχές ή και να έχουν πάει στη δικαιοσύνη», κατέθεσε την επί της αρχής θέση του, «τέτοιες υποθέσεις να προχωρούν γρήγορα και σωστά, για να μην μένουν σκιές και να αποδίδονται ευθύνες εκεί που μπορεί να υπάρχουν».

Ενώ στο σημείο αυτό υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς, κάτι που αποτυπώνεται, όπως τόνισε, και στην πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας όπως και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου.

«Είναι ένας συνεχής αγώνας και μια συνεχής υπόμνηση ότι όλοι μας έχουμε την υποχρέωση να αναβιβάζουμε το επίπεδο ηθικής συνείδησης της κοινωνίας», επεσήμανε με την ταυτόχρονη παρατήρηση ότι «διαχρονικά υπάρχουν φαινόμενα που απομακρύνουν τους πολίτες από τα κόμματα και την πολιτική. Αν όντως μας ενδιαφέρει η ενδυνάμωση της δημοκρατίας, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι το νο1 κι εμείς είμαστε στρατευμένοι σε αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ατομική ευθύνη κάθε πολιτικού προσώπου με τη στάση ζωής και με το λόγο που εκφέρει».

Ερωτηθείς για το αν ο Γ. Παναγόπουλος πρέπει να παραμείνει στη θέση του προέδρου της ΓΣΕΕ, ο Θ. Κοντογεώργης απάντησε ως εξής: «Δεν θέλω να το αξιολογήσω ούτε να υποδείξω σε κανένα. Ούτε και έχω γνώση του πορίσματος που είναι μέρος μιας δικογραφίας».

«Όλα κρίνονται στο τέλος από τους πολίτες», συμπέρανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο θέμα της επικαιρότητας, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «η ενδυνάμωση των δημόσιων πανεπιστημίων περνάει μέσα και από τα θέματα ασφάλειας», ήταν το εισαγωγικό σχόλιο του υφυπουργού τονίζοντας συγχρόνως ότι «ενεργή κατάληψη δεν υπάρχει, ταυτόχρονα υπάρχει πλέον νομικό πλαίσιο, το οποίο θέτει όλους ενώπιον των ευθυνών τους. Στη Θεσσαλονίκη η αρμόδια υπουργός, σε εφαρμογή του νομικού πλαισίου, ζήτησε αναλυτική ενημέρωση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για ποιους λόγους έγιναν αυτές οι εκδηλώσεις, αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και, βέβαια, ποιο είναι το πλαίσιο ασφαλείας που το Πανεπιστήμιο έχει θέσει. Πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση μέχρι τη Δευτέρα – Τρίτη».

Γενικά, πάντως, «πρυτανικές αρχές, Υπουργείο, αστυνομία συνεννοούνται πλέον πολύ καλύτερα», είπε ακόμη και επικαλέσθηκε το παράδειγμα του κυλικείου της Νομικής Σχολής της Αθήνας, εκεί όπου «μπορεί ελεύθερα να πηγαίνει οποιοσδήποτε χωρίς να φοβάται για τη σωματική ασφάλειά του. Τα αυτονόητα δηλαδή». Και έκλεισε την απάντησή του λέγοντας ότι «πάση θυσία αυτό το πλαίσιο θα το διαφυλάξουμε, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ελληνική περιφέρεια, ο Θ. Κοντογεώργης τόνισε εξ αρχής ότι «έχουμε βάλει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της περιφέρειας», εξηγώντας παράλληλα ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο κάνει περιοδείες ανά την επικράτεια για να ακούσει τον κόσμο και να δουν τι μπορούν να κάνουν μαζί έχοντας τον διπλό στόχο, «είτε να τονώσουμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής είτε να άρουμε κάποια εμπόδια». Στο σημείο αυτό έκανε, μάλιστα, ειδική αναφορά στον οδικό άξονα Ε65, που θα συνδέει Καρδίτσα – Τρίκαλα – Δυτική Μακεδονία: «Από τον Μάιο που θα παραδοθεί ο δρόμος, βγάζει (τους κατοίκους) από την οδική απομόνωση, είναι σημαντικό για την ανάπτυξη».

Μιλώντας γενικότερα για κίνητρα εγκατάστασης ή παραμονής στα χωριά, ο υφυπουργός επέμεινε σε τέσσερις τομείς στους οποίους «δίνουμε βάρος»: σπίτι – εργασία – υγεία – παιδεία, επαναλαμβάνοντας ότι «η περιφερειακή ανάπτυξη για μας είναι εθνικός στόχος». Πλην όμως επειδή «από μόνοι τους οι κρατικοί πόροι δεν επαρκούν για να κάνεις αυτά που θες για την περιφέρεια, είμαστε σε φάση συζήτησης για να εξασφαλίσουμε κατά το δυνατόν περισσότερους πόρους (από την Ευρωπαϊκή Ένωση)».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με τους αγρότες, αφού υπενθύμισε ότι «επίκειται συνάντηση με τους κτηνοτρόφους όπως είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργός, υπάρχει προετοιμασία», σημείωσε ότι οι συναντήσεις Υπουργείου και αγροτών είχαν ως αποτέλεσμα, από αύριο και μέχρι το τέλος του μήνα οι αγρότες να μπορούν να κάνουν διορθώσεις στις δηλώσεις που υποβάλλουν. Επίσης, «το 2ο τρίμηνο του 2026 θα γίνει η νέα ενίσχυση με βάση την ανακατανομή, ενώ τελειώνει το θέμα του τριφυλλιού».

Συμπερασματικά, «υπάρχει συστηματική συνεργασία στα υπεσχημένα, αυτά υλοποιούνται και για ό,τι άλλο χρειασθεί ο διάλογος θα συνεχισθεί», διαβεβαίωσε και παρέπεμψε και στην κοινοβουλευτική συζήτηση που θα γίνει για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Ενώ άσκησε κριτική, τέλος, και σε εκείνους που «βρίσκουν ψευτοδικαιολογίες για να καλύπτουν την ένδεια προτάσεων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελευταίο θέμα, η ακρίβεια, πρόβλημα το οποίο «παραμένει, για αυτό εμείς επιμένουμε παρά πολύ στη βελτίωση των εισοδημάτων», διαβεβαίωσε και επικαλέσθηκε μέτρα, όπως είναι η πολιτική επιστροφής των ενοικίων, το πρόγραμμα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα κ.α Με τον υφυπουργό να διαμηνύει κλείνοντας ότι πρέπει να διαφυλαχθούν οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού.