Κοντογεώργης για αγρότες: “Με ουσιαστικό διάλογο και όχι με ακραίες κινητοποιήσεις μπορούμε να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις”

Με μοναδικό θέμα της συνέντευξης, το αγροτικό ζήτημα – είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα η παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη – ο Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε, μιλώντας στο Open, ότι «το μήνυμα είναι σαφές: εμείς πάντοτε επιδιώκουμε να μην υπάρχουν εστίες κοινωνικής έντασης, να επιλύουμε προβλήματα -και αυτό να γίνεται κατά το δυνατόν με το μικρότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος».

«Έχουμε πει ότι η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή, εφόσον υπάρξει συλλογική εκπροσώπηση, με νηφαλιότητα και λογική να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις», σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Όμως, διεμήνυσε, «κρίσιμες υποδομές της χώρας, για την ασφάλεια, τις ενεργειακές πύλες, την τροφοδοσία της χώρας, την επικοινωνία, παρακαμπτήριοι, δεν μπορούν να μένουν κλειστοί». Ειδικά για τις παρακαμπτηρίους οδούς, δήλωσε πως δεν είναι ό,τι καλύτερο χιλιάδες βαρέα οχήματα να περνούν μέσα από τα χωριά. Εν κατακλείδι, «τέτοιες υποδομές δεν πρέπει και δεν θα είναι κλειστές».

Παράλληλα, «διάλογος με τον αγροτικό κόσμο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει», τόνισε ο Θ. Κοντογεώργης, υπενθυμίζοντας ότι «τα προηγούμενα χρόνια και σε επίπεδο πρωθυπουργού φάνηκε ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις». Αναγνώρισε δε, ότι «υπάρχει πίεση και αρκετοί (αγρότες) αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες». Και προσέθεσε: «Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να ακούει, να κατανοεί και να δίνει λύσεις».

Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «η συνεννόηση είναι ένα τανγκό που πρέπει να το χορέψουν δυο». Θύμισε, εξ άλλου, ότι «15 ημέρες πριν που έγινε πορεία στην Αθήνα, οι αγρότες συναντήθηκαν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης».

Ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «το μείζον της περιόδου ήταν η αναδιοργάνωση του Οργανισμού», είπε με την πρόσθετη διαβεβαίωση ότι «οι πραγματικοί δικαιούχοι με τη δεύτερη πληρωμή θα πάρουν περισσότερα». Και συνέχισε λέγοντας πως όση υποχρέωση είχε η κυβέρνηση να καταβάλλει τις επιδοτήσεις, άλλη τόση είχε να γίνει σωστά η καταβολή τους.

Σε σχέση με την κακοκαιρία Daniel, σημείωσε ότι «τις επόμενες ημέρες πληρώνονται 36 εκατ. για το φυτικό κεφάλαιο».

Υπογραμμίζοντας συγχρόνως την αξιοπιστία της κυβέρνησης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παρέπεμψε στα προηγούμενα μέτρα που ικανοποιήθηκαν (ειδικός φόρος κατανάλωσης, ζωοτροφές, μείωση στο φόρο εισοδήματος, ηλεκτρικό ρεύμα) -και «δεν υπήρχαν αυτά πριν από μερικά χρόνια». Άλλωστε, συμπλήρωσε, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι και πάλι πάνω στο τραπέζι.

Κλείνοντας, «με τον διάλογο λύνονται τα ζητήματα», ήταν το μήνυμα του Θ. Κοντογεώργη που παρέπεμψε επίσης στη φράση του πρωθυπουργού ότι τα αιτήματα είναι «δικαιολογημένα». Και, όπως τόνισε, «με ψυχραιμία και νηφαλιότητα θα κάτσουμε να δούμε τι συμφέρει τον αγροτικό κόσμο, την κοινωνία μας, την οικονομία μας, την πατρίδα μας -και θα το κάνουμε».