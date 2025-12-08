Κρήτη: Επεισόδια μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ – Χημικά και πετροπόλεμος στο Ηράκλειο, αναποδογύρισαν και έσπασαν περιπολικό στα Χανιά (βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια το μεσημέρι της Δευτέρας 8/12 στο Ηράκλειο και στα Χανιά της Κρήτης, ανάμεσα σε αγρότες που συμμετέχουν στο παγκρήτιο συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων και δυνάμεις των ΜΑΤ.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης“.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Τελικά, ύστερα από την ένταση και διαπραγματεύσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία, επετράπη στους αγρότες να πάνε με τα πόδια στην πύλη του αεροδρομίου.

Το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Κρήτη άρχισε περίπου στις 11 το πρωί, με αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να μπαίνουν στον «χορό» των κινητοποιήσεων, διαμαρτυρόμενοι για τον υπό κατάρρευση πρωτογενή τομέα.

Σε Ηράκλειο και Χανιά, στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, είχε αποφασιστεί κλείσιμο των αεροδρομίων ενώ περιμετρικά των αερολιμένων έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις.

Έτσι, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, αγρότες έφτασαν στο αεροδρόμιο, όπου όμως οι αστυνομικές δυνάμεις δεν τους επέτρεψαν να συνεχίσουν.

Παρά τις διαπραγματεύσεις, η κατάσταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα όταν οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, οι αστυνομικοί να απαντήσουν με χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Επίσης, από την πλευρά των αγροτών, εκτοξεύθηκαν πέτρες και η ένταση συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά.

Επεισόδια και στα Χανιά

Εν τω μεταξύ, και στα Χανιά ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα σύμφωνα με την ΕΡΤ να τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, οι διαμαρτυρόμενοι έφτασαν με τα οχήματά τους στην προσυγκέντρωση, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της προσυγκέντρωσης, είχαν αποφασίσει από επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου.

Ωστόσο, η αστυνομία, με κλούβα και παρουσία ΜΑΤ απέκλεισε την Ε.Ο. Αεροδρομίου Σούδας, τον δρόμο προς αεροδρόμιο μετά τον κυκλικό κόμβο Παζινού, ώστε να μείνει ανεμπόδιστη η πρόσβαση στον αερολιμένα από το Καμπάνι.

Κατά την άφιξη των αγροτών προς το αεροδρόμιο, έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας με την αστυνομία, κατά τις οποίες ζητήθηκε να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν ειρηνικά μπλόκο διάρκειας 3 ωρών.

Ωστόσο, το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό από τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές να επιχειρούν να σπάσουν τον κλοιό και τους αστυνομικούς να απαντούν με ρίψη χημικών, ξεκινώντας τα επεισόδια.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, όχημα της αστυνομίας αναποδογύρισε και υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι πέτρες στο οδόστρωμα είναι αμέτρητες.