Κωνσταντοπούλου: «Είμαστε κοντά στο τέλος της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης»
«Αυτές οι συμβάσεις εξοπλισμών συχνά αφήνουν τη χώρα εκτεθειμένη και χωρίς υπεράσπιση»
Την κρίση ότι «είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης, και είμαστε πολύ κοντά σε μια καινούργια μέρα» διατύπωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο παρέμβασής της στο νομοσχέδιο για τη σύμβαση των μαχητικών αεροσκαφών «Rafale». Παράλληλα αναρωτήθηκε εάν η ΝΔ «ακόμα συνομιλεί με τον “φραπέ” και κανονίζει πότε θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή». Μαθαίνουμε από τα ΜΜΕ, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2025, «έχετε συνεννοηθεί εσείς και ο “φραπές”, ο Ξυλούρης δηλαδή, ο κακοποιός αυτός, να έρθει στην εξεταστική επιτροπή. Αλλά η εξεταστική, ούτε το έχει αποφασίσει, ούτε κλήση έχει σταλεί. Είναι ποτέ δυνατόν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, να συνεχίζονται οι συνεννοήσεις κακοποιών με κακοποιούς;» ρώτησε η κ. Κωνσταντοπούλου.
Αναφερόμενη στη σύμβαση για τα «Rafale» είπε ότι «η Πλεύση Ελευθερίας, την ίδια ώρα που αναγνωρίζει ότι η άμυνα της χώρας είναι μία κορυφαία αποστολή, την ίδια ώρα γνωρίζει ότι η άμυνα της χώρας δεν έχει να κάνει με αυτές τις συμβάσεις εξοπλισμών που συχνά αφήνουν τη χώρα εκτεθειμένη και χωρίς υπεράσπιση, όπως έγινε το 2015, όταν επιβλήθηκε στην χώρα η παραβίαση της δημοκρατικής εντολής, και έγινε “από μέσα” η προδοσία».
