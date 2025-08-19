ΚΚΕ: “Ζητούμαι να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για τον Ν. Αχαΐας”

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΚΚΕ ζητούν μέσω ερώτησης προς τους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών να ληφθούν μέτρα μετά την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου στο Ν. Αχαΐας.

Την επιστολή υπογράφουν οι: Καραθανασόπουλος Νίκος, Κατσώτης Χρήστος, Μαρίνος Γιώργος, Παφίλης Θανάσης, Παπαναστάσης Νίκος και Μανωλάκου Διαμάντω

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Οι πυρκαγιές που έπληξαν το Ν. Αχαΐας στις 12/8/2025 ανέδειξαν για άλλη μια φορά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για τη ζωή και την περιουσία του λαού, η παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών.

Αποδείχτηκε ότι κανένα προληπτικό μέτρο δεν είχε παρθεί -όσο κι αν η κυβέρνηση διαβεβαίωνε για το αντίθετο- και ότι ταυτόχρονα μια σειρά απαραίτητων υποδομών που θα προστάτευαν, έχουν μείνει ασυντήρητες και απαξιωμένες. Τα ρέματα ήταν ακαθάριστα, οι καλαμιές έγιναν προσάναμμα, το ηλεκτρικό δίκτυο, δασικοί δρόμοι και προσβάσεις στα δάση παρέμεναν χωρίς συντήρηση.

Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα λίγες μέρες πριν να κινδυνέψει ακόμα και το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και η συγκεκριμένη πυρκαγιά να μπει στον αστικό ιστό, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την πόλη της Πάτρας.

Ο λαός της περιοχής έζησε τα τραγικά αποτελέσματα των ελλείψεων στις πυροσβεστικές δυνάμεις και στις δασικές αρχές, τόσο σε προσωπικό όσο και μέσα.

Η πολιτική της ατομικής ευθύνης συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική πανηγυρίζει η κυβέρνηση, ενώ είναι χαρακτηριστικό και απαράδεκτο ότι οι βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙΠΕ δεν εκκενώθηκαν και οι εργαζόμενοι συνέχιζαν τη βάρδια τους δίπλα από τις φλόγες.

Ευθύνη για όλα τα παραπάνω έχει η κυβέρνηση της ΝΔ, που συνεχίζει το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της ΕΕ, που λογαριάζει την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού ως κόστος.

Γι’ αυτό εξάλλου το σύνολο της νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία, που υπακούει στις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν αφορά τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την εξυπηρέτηση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ η δασοπροστασία και ο ολοκληρωμένος αντιπυρικός σχεδιασμός αποτελούν κόστος.

Αυτός είναι ο λόγος που ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα αστικά κόμματα δεν τσιγκουνεύονται καθόλου όταν πρόκειται να ενισχύσουν τους μακελάρηδες των λαών και του λαού της Παλαιστίνης, δεν δίνουν δεκάρα για την προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας.

Ακόμα και οι πρώτες εξαγγελίες της κυβέρνησης ήταν πολύ συγκεκριμένες για το ζεστό χρήμα που θα δώσει στους ξενοδόχους -που δεν επλήγησαν από την πυρκαγιά- και εντελώς αόριστες για τα μέτρα που θα παρθούν για τους πληγέντες.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε: