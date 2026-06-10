ΚΚΕ: Η ΚΟ στηρίζει την πρωτοβουλία της συλλογής υπογραφών αλληλεγγύης στην Κούβα απέναντι στην εντεινόμενη επιθετικότητα των ΗΠΑ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ «στηρίζοντας την πρωτοβουλία της συλλογής υπογραφών αλληλεγγύης στην Κούβα και τον λαό της, ενάντια στην επιθετικότητα και τον πολύχρονο αποκλεισμό των ΗΠΑ, απευθύνει κάλεσμα και σε άλλους βουλευτές να υπογράψουν το σχετικό κείμενο».

Πρόκειται, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, για μια πρωτοβουλία που ήδη έχει συναντήσει μεγάλη αποδοχή, με χιλιάδες υπογραφές.

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Στο σχετικό κείμενο αναφέρονται τα εξής:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ!

Η ΚΟΥΒΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ!

«Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο,

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ :

– την επιθετικότητα και τον πολύχρονο αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά της Κούβας και του λαού της, τις επικίνδυνες απειλές ακόμα και για στρατιωτική επέμβαση,

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– τις απαράδεκτες και κατασκευασμένες κατηγορίες και την έκδοση προκλητικού εντάλματος σύλληψης, κατά του Ραούλ Κάστρο, ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, γιατί υπερασπίστηκε την κυριαρχία της χώρας του.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΣ στην Κούβα και το λαό της που στηρίζει την Κουβανική Επανάσταση και είναι ο μόνος αρμόδιος για την πορεία της χώρας του.

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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ,

– να σταματήσει κάθε διαδικασία δίωξης κατά του Ραούλ Κάστρο και να διαγραφεί η Κούβα από την απαράδεκτη λίστα περί χορηγών της τρομοκρατίας,

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– να τερματιστεί ο εξοντωτικός οικονομικός αποκλεισμός της Κούβας που στερεί από το λαό της καύσιμα, τρόφιμα , φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης με οδυνηρές συνέπειες, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

Υπογραφές μαζεύονται και στην παρακάτω πλατφόρμα: https://c.org/DM57v5sQ8J