ΚΚΕ: Επικοινώνησε με πρόεδρο ενός κράτους τρομοκράτη ο Μητσοτάκης – Στηρίζει τα εγκληματικά σχέδια

Το δικό του σχόλιο για την επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ισραήλ έκανε το ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε «ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να στηρίζει τα εγκληματικά σχέδια του Ισραήλ στη Γάζα».

Αναλυτικά:

Την ώρα που το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και θέτει σε εφαρμογή τα σχέδια κατάληψης του συνόλου της Λωρίδας της Γάζας, η επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο ενός κράτους τρομοκράτη δεν έχει κανένα άλλο νόημα πέραν από την έκφραση στήριξης σε αυτά τα εγκληματικά σχέδια.

Αυτήν τη στάση συνενοχής έχει κρατήσει, άλλωστε, σταθερά η ελληνική κυβέρνηση, στο όνομα της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ, αλλά σε πλήρη αντίθεση με τα αισθήματα αλληλεγγύης του ελληνικού λαού προς τον λαό της Παλαιστίνης