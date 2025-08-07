Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ισραηλινό πρόεδρο για κατάπαυση πυρός και ομήρους στη Γάζα
Συζήτησαν για την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε στον συνομιλητή του – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu – την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων.
Παράλληλα, ο κ.Μητσοτάκης υπογράμμισε την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.
