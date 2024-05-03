Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Τήνο μαζί με την οικογένεια του για την ακολουθία και την Περιφορά του Επιταφίου
Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και την κόρη τους Σοφία
Το παρών στην ακολουθία και την περιφορά του Επιταφίου στην Τήνο έδωσε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 3/5 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη και την κόρη τους Σοφία, παρακολούθησε την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου.
Αδειάζει η Αθήνα: Αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομείς για το Πάσχα -Με 100% πληρότητα τα πλοία
Αποθέωση για τους παίκτες του Ολυμπιακού στο «Ελ. Βενιζέλος» μετά τη μυθική νίκη επί της Άστον Βίλα (pics)
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις