Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Τήνο μαζί με την οικογένεια του για την ακολουθία και την Περιφορά του Επιταφίου

Το παρών στην ακολουθία και την περιφορά του Επιταφίου στην Τήνο έδωσε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 3/5 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη και την κόρη τους Σοφία, παρακολούθησε την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου.

