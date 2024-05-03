Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Τήνο μαζί με την οικογένεια του για την ακολουθία και την Περιφορά του Επιταφίου

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και την κόρη τους Σοφία

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Τήνο μαζί με την οικογένεια του για την ακολουθία και την Περιφορά του Επιταφίου
DEBATER NEWSROOM

Το παρών στην ακολουθία και την περιφορά του Επιταφίου στην Τήνο έδωσε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 3/5 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη και την κόρη τους Σοφία, παρακολούθησε την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Αδειάζει η Αθήνα: Αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομείς για το Πάσχα -Με 100% πληρότητα τα πλοία

Αποθέωση για τους παίκτες του Ολυμπιακού στο «Ελ. Βενιζέλος» μετά τη μυθική νίκη επί της Άστον Βίλα (pics)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ