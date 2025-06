Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνέντευξη στο ACTION 24 την Τετάρτη – Συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει το πρωί της Τετάρτης 29/5 συνέντευξη στο ACTION 24.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός στις 8:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του τηλεοπτικού σταθμού Action24 και στους δημοσιογράφους Γιώργο Κακούση και Άννα Λιβαθυνού.

Στις 10:05 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Climate in the Center of Economy», στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Στις 11:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, στο Μέγαρο Μαξίμου.

