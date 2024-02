«Ο Αλεξέι Ναβάλνι αγωνίστηκε σθεναρά για τη δημοκρατία και στάθηκε απέναντι σε ένα βίαιο, αυταρχικό καθεστώς» τόνισε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την είδηση του θανάτου του μεγαλύτερου επικριτή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ένα καθεστώς που φρόντισε ο Ναβάλνι να πληρώσει τη γενναιότητά του πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Οι αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι είναι έντονες.

Alexei Navalny fought fiercely for democracy and stood up to a brutal, authoritarian regime. A regime that made sure Navalny paid for his bravery first with his freedom, and now with his life. Our thoughts are with his family. His courage will not be forgotten.