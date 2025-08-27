Κικίλιας για «ΑΙΓΙΣ 2»: «Νέα σκάφη και σύγχρονος εξοπλισμός στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης»

Για το εξοπλιστικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2», που έχει ως στόχο τον συνολικό και πλήρη εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τ/σ Open και στους δημοσιογράφους, Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου.

Όπως επισήμανε, με την υλοποίηση του προγράμματος «το Λιμενικό Σώμα θα περάσει σε μια νέα εποχή, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει την οποιαδήποτε απειλή στα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας. Από την παράνομη μετανάστευση και τη διακίνηση ναρκωτικών έως το trafficking, το εμπόριο όπλων και τις όποιες παράνομες δραστηριότητες».

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι το «ΑΙΓΙΣ 2» θα τρέξει με την ίδια ταχύτητα του «ΑΙΓΙΣ» της Πολιτικής Προστασίας.

«Όπως καταφέραμε μέσα σε 15 μήνες να παραδώσουμε το πιο φιλόδοξο και μεγάλο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας στην ιστορία της χώρας με αποτέλεσμα τώρα να παραλαμβάνονται πυροσβεστικά οχήματα -τον Σεπτέμβριο θα παραληφθούν τα τρία Αir Surveillance, τα αεροσκάφη επόπτευσης του Αιγαίου, στελεχώνεται και ενδυναμώνεται η Πολιτική Προστασία και αυτό μας γεμίζει με υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε- ομοίως, θέλουμε το “ΑΙΓΙΣ 2” να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα περάσει το Λιμενικό Σώμα στη σύγχρονη εποχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, δε, ότι για πρώτη φορά θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθεί το πρόγραμμα κατασκευής των νέων σκαφών σε ελληνικά ναυπηγεία. «Ο στόχος είναι αυτός. Στα πλαίσια της νομιμότητας και της διαφάνειας -διότι δεν μπορείς να αποκλείσεις κάποιον να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς- αλλά η στόχευση της κυβέρνησης είναι να στηρίξουμε και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας σε ελληνικά ναυπηγεία», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που θα έχουν στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης τα νέα σκάφη του Λιμενικού, στα οποία θα περιλαμβάνονται δύο μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης, άνω των 80 μέτρων, που θα διαθέτουν ελικοδρόμια, καθώς και παράκτια περιπολικά και καταδιωκτικά σκάφη υψηλών ταχυτήτων.

Επιπλέον, όπως είπε, στις προμήθειες του «ΑΙΓΙΣ 2» περιλαμβάνονται drones και μη επανδρωμένα υποβρύχια, ενώ κομβικός θα είναι ο ρόλος του νέου Κέντρου Επιχειρήσεων (War Room), στα πρότυπα του War Room που φτιάχτηκε στην Πολιτική Προστασία με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, αλλά θέλω να ξέρει ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία ότι σεβόμαστε το κάθε ευρώ, είτε προέρχεται από ελληνικό, είτε από ευρωπαϊκό πόρο και πρέπει να στηρίξουμε και να ανακουφίσουμε τα νησιά μας και να στηρίξουμε όλες αυτές τις περιοχές οι οποίες βρέχονται από θάλασσα, αλλά και τα κεντρικά λιμάνια μας που είναι πηγή εσόδων ανάπτυξης και οικονομικής δύναμης για τη χώρα.

Βλέπετε τις ανακοινώσεις που γίνονται για το LNG, για τον τρόπο τον οποίο θα κινηθεί βόρεια από την Αλεξανδρούπολη προς όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, τι δυνατότητες μας δίνονται γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά με αυτόν τον τρόπο και πως ενδυναμώνεται η χώρα στην παγκόσμια σκακιέρα. Όλα αυτά δεν γίνονται με μαγικό τρόπο, γίνονται με κόπο και προσπάθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.