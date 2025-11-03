Κικίλιας: Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα – Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα (Βίντεο)

Θέση για τη Σύνοδο για την Ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί αυτήν την εβδομάδα στην Αθήνα πήρε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 μίλησε επίσης για την απόφαση για διακοπή αγοράς ρωσικού πετρελαίου.

«Παρουσιάζεται μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα που δεν πρέπει να χάσουμε: Να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, να αποθηκεύει το φυσικό αέριο σε αποθηκευτικούς χώρους όπως στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ο ελληνικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο που μπορεί να μεταφέρει από την Αμερική στον Ατλαντικό και στην Ευρώπη το LNG. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γίνουν επενδύσεις υποδομών όχι μόνο στο κομμάτι της ενέργειας, αλλά και σε λιμάνια, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να προκύψει ενεργειακή ασφάλεια».

Παράλληλα, ο Βασίλης Κικίλιας μίλησε για το θέμα στα ΕΛΤΑ λέγοντας: «Είναι προφανές ότι θέλουμε να εξελιχθούν τα ΕΛΤΑ και να ψηφιοποιηθούν, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισε η διοίκηση να εισάγει το πλάνο είναι προβληματικός και δημιουργεί ερωτήματα.

Υπάρχουν ιδιαίτερης ευαισθησίας και εθνικών συμφερόντων περιοχές στην παραμεθόριο, καθώς και ακριτικά νησιά, όπου απαιτείται να υπάρχουν υποκαταστήματα ΕΛΤΑ.

Πρέπει να μελετηθεί αν έχουν παθητικό ή αν είναι κερδοφόρα, αλλά και άλλα ερωτήματα, όπως εάν μπορούν να ενσωματωθούν κάποια υποκαταστήματα στα ΚΕΠ, όπως έχουν απορροφήσει άλλες υπηρεσίες».