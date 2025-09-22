Κεραμέως: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ενισχύει τους εργαζόμενους

Θέση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο πήρε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 22/9 στο ΕΡΤNews.

«Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, έχει δύο βασικούς πυλώνες να ενισχύσει τους εργαζόμενους με πολλές διατάξεις ενισχυτικές, αναφέροντας για παράδειγμα ότι ένας εργαζόμενος γονέας θα μπορούσε να δουλεύει τέσσερις ημέρες την εβδομάδα με την ανάλογη διευθέτηση του χρόνου εργασίας» ανέφερε η υπουργός Εργασίας για να προσθέσει:

«Επεκτείνει το δικαίωμα το επίδομα κυοφορίας και λοχείας.

Να σας το πω συγκεκριμένα Για πάρα πολλά χρόνια μια γυναίκα για να μπορέσει να είναι δικαιούχος του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας έπρεπε να έχει 200 ένσημα από το ίδιο ταμείο, λίγο πολύ από τον ίδιο εργοδότη. Κι εμείς ρωτάμε γιατί από τον ίδιο Τι μας ενδιαφέρει; Αν έχει δουλέψει σε 1, σε 2, σε 3; Μας ενδιαφέρει να έχει δουλέψει γιατί το επίδομα κυοφορίας και λοχείας είναι ασφαλιστικό δικαίωμα. Άρα το αν θα έχει δουλέψει σε έναν, σε δύο, σε τρεις μας είναι αδιάφορο. Μας ενδιαφέρει αν έχει δουλέψει. Πάμε και το επεκτείνουμε αυτό. Άρα επεκτείνουμε τις δικαιούχους του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας».