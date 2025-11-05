Κεραμέως: «Νέο πρόγραμμα επιδότησης για 50.000 θέσεις εργασίας»

Στη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας στοχεύει το νέο πρόγραμμα επιδότησης που ενεργοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, από το βήμα της 9ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της Ε.ΕΝ.Ε., με θέμα «Ευρώπη & Ελλάδα 2030: Μια διαφορετική φορολόγηση για την ανάπτυξη».

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έξι μηνών, στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας που υιοθετεί το υπουργείο Εργασίας. «Όταν παραλάβαμε την κυβέρνηση, πριν από έξι χρόνια, η ανεργία ήταν στο 18%. Σήμερα, είναι 10 μονάδες κάτω, στο 8%. 500.000 συμπολίτες μας που δεν δούλευαν, τώρα δουλεύουν. Είμαστε στη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας, πρόκειται για επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας» υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

Επίσης, υποστήριξε ότι το μη μισθολογικό κόστος έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. «Ακούμε την πρόταση της Ε.ΕΝ.Ε. σχετικά με την παροχή περαιτέρω κινήτρων στις επιχειρήσεις για upskilling και reskilling», είπε η Υπουργός Εργασίας, απευθύνοντας κάλεσμα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και οι ίδιες στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη σημασία των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, λέγοντας ότι δίνεται έμφαση σε ειδικότητες με μεγάλη απήχηση, όπως προγραμματιστές, χειριστές μηχανημάτων, υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, με την απορρόφηση από την αγορά εργασίας να αγγίζει το 100%. «Είναι απαραίτητη η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η ώσμωση, για να προσφέρουμε ειδικότητες που λείπουν από την αγορά», συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως.

Ο Χάρης Δασκαλάκης, μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΕΝ.Ε., διευθύνων σύμβουλος του BCA College, έκανε λόγο για δύο μεγάλα προβλήματα. «Το πρώτο είναι ο ψηφιακός αναλφαβητισμός στις επιχειρήσεις, με την Ε.ΕΝ.Ε. να προτείνει να αναλάβουν οι επιχειρήσεις το κόστος της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, κάτι που θα μετουσιωθεί σε αύξηση των μισθών, με το ποσό της αύξησης να μην φορολογείται. Το δεύτερο πρόβλημα, για το οποίο δεν έχουμε καν συζητήσει, είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά στελέχη στην αγορά», σχολίασε ο κ. Δασκαλάκης, σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να λυθεί εν μέρει, «αν ενισχύσουμε τη φοιτητική μετανάστευση».

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο της ΔΥΠΑ στο νέο εργασιακό τοπίο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης. Όπως είπε, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατάρτιση και η πιστοποίηση 450.000 ανέργων, ενώ υπάρχει στενή συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια. «Σχεδιάζουμε και προωθούμε στοχευμένα μέτρα, με μικρής διάρκειας προγράμματα κατάρτισης και δράσεις οριζόντιας εκπαίδευσης σε νέα αντικείμενα», συμπλήρωσε η ίδια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που συντόνισε ο Γιώργος Κεφαλογιάννης, Co-Founder & Partner της Intellectica, η κ. Χορμόβα εξήγησε ότι υπάρχει συνεργασία με την ίδια αγορά και την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να διαμορφωθούν προγράμματα που απαντούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας όχι μόνο του σήμερα, αλλά και των επόμενων ετών.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ προσέθεσε ότι εξετάζεται με ενδιαφέρον η πρόταση της Ε.ΕΝ.Ε., τονίζοντας ότι το επόμενο μνημόνιο συνεργασίας θα είναι αυτό με την Ε.ΕΝ.Ε.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, δήλωσε ότι, στην περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, το κρίσιμο ζήτημα ήταν η εύρεση εργασίας, σήμερα όμως είναι η εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υστερεί στην ψηφιακή ωριμότητα, όντας τρίτη από το τέλος στην Ευρώπη. Στόχος της Ευρώπης είναι, μέχρι το 2030, το 60% των ενηλίκων να έχει πρόσβαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σήμερα να είναι στο 37% και την Ελλάδα να βρίσκεται μόλις στο 11%.

«Στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων υπάρχουν τρία εμπλεκόμενα μέρη: οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και το κράτος. Όσο πιο πολλά μέρη ικανοποιούνται τόσο πιο σωστή είναι μια πρόταση», τόνισε ο κ. Χριστοδουλάκης, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση της Ε.ΕΝ.Ε. ικανοποιεί και τις τρεις πλευρές. «Δεν μπορεί κάποιος να διαφωνεί με την πρόταση της Ε.ΕΝ.Ε. Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί απόλυτα», διαβεβαίωσε.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σημείωσε ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό δεν πρέπει να θεωρείται κόστος, υποστηρίζοντας πως οι ακολουθούμενες πολιτικές δεν αντιστοιχούνται στην πράξη με αυτό που πρέπει να γίνει. «Δεν υπάρχει ένας δεσμευτικός σχεδιασμός για όλη τη χώρα, ένα θεσμικό πλαίσιο που να στηρίζει τους εργαζόμενους προς αυτήν την κατεύθυνση», εξήγησε ο κ. Παναγόπουλος.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ανέφερε πως η χώρα μας έχει από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη, με ένα πλήρως απορρυθμισμένο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και αύξηση του χρόνου εργασίας με τεχνάσματα.

Όπως είπε, μόλις το 24-29% των μισθωτών καλύπτεται σήμερα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, χαρακτηρίζοντας απαραίτητο να συνδεθεί η κατάρτιση με την αύξηση των αποδοχών. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη μια μεγάλη κοινωνική και αναπτυξιακή συμφωνία, ένα κοινωνικό συμβόλαιο», τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Η Ειρήνη Βλαχάκη, Επικεφαλής Γραφείου Αθήνας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτήρισε ως βασικό πλεονέκτημα της Ε.Ε. το ανθρώπινο δυναμικό και, προς αυτήν την κατεύθυνση, «έχουν υιοθετηθεί πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, στην αύξηση της έρευνας και στην ενίσχυση της αγοράς. Ειδικά, στις δεξιότητες έχει ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσει, καθώς μόνο το 55% των εργαζομένων κατέχει ψηφιακές δεξιότητες, ποσοστό που στην Ελλάδα είναι σχεδόν το μισό».

Η Αντιγόνη Ξιώνη, CEO της People for Business, υπογράμμισε πως οι τεχνολογικές αλλαγές δεν συμπληρώνουν τη δουλειά μας, αλλά την επαναπροσδιορίζουν. «Η κατάρτιση και η επανακατάρτιση των εργαζομένων δεν είναι προνόμιο, αλλά μια προαπαίτηση. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση ως κόστος, αλλά ως επένδυση», σχολίασε η κ. Ξιώνη, επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε. κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τέλος, προσέθεσε πως η αναβάθμιση των εργαζομένων δεν είναι πανάκεια, καθώς υπάρχουν κάποιες αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία οι οποίες χρειάζονται μια πιο ολιστική προσέγγιση.