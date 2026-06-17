Κεραμέως: Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων

Μετά από 15 χρόνια, υπογράφηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων, η οποία καλύπτει περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους και αφορά την περίοδο 2026-2029.

Σε ανάρτησή της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναφέρει ότι, μετά την εστίαση και τον τουρισμό, καθώς και τους κλάδους των ζαχαρωδών προϊόντων και των αρτοποιών, υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και για τους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων.

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Μάλιστα, επισημαίνει ότι πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο δεν είχε υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση για 15 ολόκληρα χρόνια.

«Η νέα Σύμβαση προβλέπει αυξήσεις αποδοχών, επίδομα τέκνου για κάθε παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του και επίδομα για τους προϊσταμένους τμημάτων.

Γιατί στηρίζουμε τις Συλλογικές Συμβάσεις;

Γιατί συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των αποδοχών, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη δημιουργία ενός πιο σταθερού και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Ισχυρότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καλύτερες συνθήκες και για εργαζόμενους και για επιχειρήσεις», υπογραμμίζει η κ. Κεραμέως.