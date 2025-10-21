Κεραμέως: “Αν είχε ψηφιστεί πράγματι 13ωρο, από σήμερα όλες οι συμβάσεις εργασίας θα έπρεπε να είχαν μετατραπεί σε 13ωρες”

Οξύμωρη χαρακτήρισε τη στάση της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της ψήφισης του νέου εργασιακού νομοσχεδίου -που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους- η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στην τηλεόραση του «OPEN».

Ερωτηθείσα για το πώς η αντιπολίτευση ψήφισε τελικώς το νομοσχέδιο, παρά τις αιτιάσεις που προέβαλε, η υπουργός σχολίασε: «Επί 10 ημέρες, μιλούσαν για “εργασιακό μεσαίωνα“, “κατάργηση του 8ώρου”, “κατάργηση του πενθημέρου” και κατέληξε να ψηφίζει τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου. Διότι εγώ να δεχθώ ότι μπορεί να υπάρχει μία πολιτική διαφωνία για κάποια άρθρα, δεν μπορεί όμως επί 10 ημέρες να λες πάρε το πίσω, απόσυρέ το κ.λπ. και ξαφνικά να έρχεται η ώρα της ψήφισης και της αποκάλυψης θα έλεγα εγώ, γιατί η Νέα Δημοκρατία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα τα άρθρα».

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε σε ευεργετικές για τους εργαζόμενους διατάξεις, όπως είναι, για παράδειγμα, η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας, το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο του επιδόματος γονικής αδείας, καθώς και η αυστηροποίηση των διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ξεκαθαρίζοντας ότι, εάν όντως είχε ψηφιστεί 13ωρη εργασία, «σήμερα, που πλέον έχει ψηφιστεί ο νόμος και έχει δημοσιευθεί, θα έπρεπε όλες οι συμβάσεις της χώρας να έχουν γίνει 13ωρες».

Η υπουργός διευκρίνισε ότι υπήρχε και πριν η δυνατότητα για 13ωρη εργασία, αλλά σε δύο επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο ενίσχυσε το καθεστώς για τον εργαζόμενο, προβλέποντας ότι μπορεί να αρνηθεί την υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτό να οδηγεί σε απόλυση ή σε δυσμενή διάκριση.

Όπως σημείωσε η κ. Κεραμέως, οι όποιες παραβάσεις θα ελέγχονται από την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία έχει αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της, αλλά και τους ελέγχους, επιβάλλοντας παράλληλα μεγαλύτερα πρόστιμα, τα οποία πέρυσι έφτασαν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπουργός Εργασίας παραλλήλισε τις αντιδράσεις για το «δήθεν 13ωρο» με αυτές που σημειώθηκαν πέρυσι για την έκτακτη βάρδια. «Υπήρχε μία διάταξη που είχε έρθει για την έκτακτη βάρδια σε εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας, δηλαδή εργοστάσια που δουλεύουν συνέχεια. Αν προσγειωνόσουν ξαφνικά στην Ελλάδα από κάπου και διάβαζες τους τίτλους, θα είχες την αίσθηση ότι δουλεύουμε όλοι -άπαντες- Δευτέρα με Σάββατο. Έναν χρόνο μετά, πάμε να δούμε τι έχει γίνει αυτή η ρύθμιση; Έχει εφαρμοστεί στο 0,1% των επιχειρήσεων της χώρας. ‘Αρα, ο εργαζόμενος μια χαρά μπορούσε να πει όχι. Αυτό είναι μία έμπρακτη απόδειξη» συμπλήρωσε η ίδια.

Κληθείσα να σχολιάσει δημοσιεύματα του ξένου Τύπου που κάνουν λόγο για 13ωρη εργασία, η κ. Κεραμέως απάντησε: «Θα σας φέρω εγώ, 15 μήνες πριν, έναν πάκο τόσο με ξένα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η Ελλάδα περνάει σε 6ήμερη εργασία. Ο τίτλος ήταν αυτός σε όλα τα ξένα δημοσιεύματα. Πέρασε η Ελλάδα σε 6ήμερη εργασία; Όχι, είναι η απάντηση».

Η υπουργός μίλησε και για τη δυνατότητα που δίνεται από τον νέο νόμο για τετραήμερη εργασία όλο τον χρόνο, ενώ, μέχρι τώρα, μπορούσε κάποιος να την εφαρμόσει μόνο για ένα εξάμηνο, προσθέτοντας ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ρύθμιση που δεν συζητήθηκε καθόλου, «γιατί η αντιπολίτευση επέλεξε, για λόγους μικροπολιτικούς, να εστιάσει μόνο σε μία από τις 97 διατάξεις».

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αγορά εργασίας, καθώς προστατεύονται σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι, «εφέτος, έχουμε 1,8 εκατομμύρια υπερωρίες περισσότερες απ’ ό,τι πέρσι. Αυτές οι υπερωρίες κάπου ήταν πριν. Άρα, η Κάρτα έχει έναν καταλυτικό ρόλο, πρώτον, στο να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Έρχεται και διασφαλίζει ότι καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας και ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται γι’ αυτόν τον χρόνο, και δεύτερον, προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό. Μάλιστα, στις 3 Νοεμβρίου 2025, επεκτείνεται η Κάρτα και σε νέους τομείς: σε όλη την ενέργεια, σε όλο το χονδρεμπόριο, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες».

Μεταξύ άλλων, η υπουργός ανέλυσε και τη διάταξη του νόμου η οποία απαγορεύει τη μείωση των αποδοχών, μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Σχετικά με την τροπολογία για το μνημείο του Άγνώστου Στρατιώτη, σημείωσε: «Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο μπαίνει, για να θωρακίσει και να αναδείξει περισσότερο το μνημείο, να φροντίσει για την καθαριότητά του, να φροντίσει για την προστασία του μνημείου, καθώς και για τη δημόσια τάξη», υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο ισχύει και σε μνημεία άλλων χωρών με πολύ υψηλό συμβολισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ενδεικτικά δύο: «Η Αψίδα του Θριάμβου στη Γαλλία, στο Παρίσι. Είναι ένα μνημείο με πολύ υψηλό συμβολισμό. Προστατεύεται και απαγορεύεται οποιαδήποτε συνάθροιση, πολιτική διαδήλωση κ.ο.κ. Το Κενοτάφιο στο Λονδίνο της Αγγλίας αντιστοίχως. Αυτό έναν αιώνα τώρα, όχι τώρα».

Τέλος, σχολιάζοντας το δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα του Βρετανικού Μουσείου, η κ. Κεραμέως το χαρακτήρισε άστοχο και προκλητικό και τόνισε: «Η κ. Μενδώνη και συνολικά η κυβέρνηση δίνουν μία μάχη εδώ και χρόνια, προκειμένου να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στον τελικό στόχο που είναι ακριβώς το να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα μας τα πολύ σημαντικά αυτά μνημεία και θα συνεχίσει αυτή η προσπάθεια».