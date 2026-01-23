Κεφαλογιάννη: “Ψήφισα τη ρύθμιση για τα παιδιά μαζί με άλλους 179 – Έκανα χρήση γιατί αντιμετωπίζω δύσκολη πραγματικότητα”

Με ανάρτηση της, η Όλγα Κεφαλογιάννη τοποθετήθηκε για την ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιμέλεια των τέκνων και την χρήση της από την ίδια ως μέλος της κυβέρνησης.

Να θυμίσουμε ότι ρύθμιση κατατέθηκε στις στις 19 Δεκεμβρίου και ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κ. Κεφαλογιάννη επιβεβαίωσε πως έκανε χρήση της συγκεκριμένης ρύθμισης τονίζοντας ότι ο ρόλος που έχει “δεν σημαίνει λιγότερα δικαιώματα σε σχέση με άλλους πολίτες της χώρας”.

«Αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δυο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητα τους και στην ψυχική τους ισορροπία» σημειώνει σε ανάρτηση της στο Facebook.

Η ανάρτηση της:

«Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω. Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση» αναφέρει.

Φλωρίδης: “Αδικούν την ρύθμιση για την συνεπιμέλεια όταν την φορτώνουν σε έναν πολιτικό”

Περαιτέρω διευκρινήσεις έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης για την διάταξη σχετικά με την συνεπιμέλεια που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο OPEN για τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί φωτογραφικής ρύθμισης αναφερόμενη στην υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη που ήταν η πρώτη που έκανε χρήση της νέας ρύθμισης, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε:

«Επί των διατάξεων του νομοσχεδίου συνολικά η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή και έγινε ονομαστική η διάταξη αυτή ψηφίστηκε από 180 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ η Νίκη και η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου είπαν παρών. Δηλαδή δεν αρνήθηκαν ψήφο. Ψήφισε η ΝΔ, το ΚΚΕ και τρεις ανεξάρτητοι, 180. Δηλαδή αυτή η διάταξη πήρε την ψήφο των 3/5 της Βουλής ως θετική ψήφο και την ανοχή των 2/3, δηλαδή πήρε πάνω από 200 ψήφους. Σχηματίστηκε μία πλειοψηφία τεράστια στη βουλή και αυτοί που την ψήφισαν τι είδαν; Είδαν ότι αυτή είναι μία καλή διάταξη για τους πολίτες μας. Αυτό ψήφισαν».

Και συνέχισε: «Τώρα το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πάνε και την φορτώνουν σε κάποια πολιτικό ή σε κάποιον πολιτικό όταν αφορά όλο τον λαό, όταν αφορά όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό νομίζω ότι αδικεί αυτή τη ρύθμιση που κάνουμε. Αυτή η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί τους προσθέτει ένα ακόμη δικαίωμα».

Αναφορικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε ότι η διάταξη δεν συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο ως τροπολογία και συζητήθηκε εκτενώς στη Βουλή. «Ετοιμαζόταν το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο ειδοποιούνται τα υπουργεία αν έχουν ρυθμίσεις που θέλουν να ενσωματώσουν στο νομοσχέδιο αυτό. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία. Όχι τροπολογίες προσέξτε, κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου συγκεκριμένα άρθρα. Αυτή είναι η καθημερινή πρακτική», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Εδώ λοιπόν τι είχαμε; Κανονικές διατάξεις στο νομοσχεδίου από 12 υπουργεία πέραν του κεφαλαίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενσωματώσαμε 8 διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης», ανέφερε

Μίνως Μάτσας: Οργή για την κυβερνητική τροπολογία και εξώδικο κατά της Όλγας Κεφαλογιάννη

Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται», αναφέρει ο Μίνως Μάτσας στο εξώδικο που απέστειλε στην πρώην σύζυγό του και υπουργό της κυβέρνησης, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία έσπευσε να επωφεληθεί από κυβερνητική τροπολογία που πέρασε στο σχέδιο νόμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά επί της ουσίας στην επανάκριση της υπόθεσης για την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων.

Με το εξώδικο, ο Μίνως Μάτσας διατυπώνει και οργισμένο σχόλιο κατά της κυβέρνησης επισημαίνοντας ότι «Δεν μπορώ, βέβαια, να διανοηθώ, γενικώς τουλάχιστον μιλώντας, ότι το νομοθετικό έργο μπορεί ποτέ να μετατραπεί σε εργαλείο εξυπηρέτησης προσωπικών αιτημάτων μελών της κυβέρνησης, ιδίως μάλιστα για την ανατροπή δικαστικών αποφάσεων, ούτε φυσικά, διανοούμαι ειδικότερα, ότι η συγκεκριμένη αυτή διάταξη προτάθηκε και ψηφίστηκε με την υπογραφή σας, για να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση που σας αφορά».