Φλωρίδης: “Αδικούν την ρύθμιση για την συνεπιμέλεια όταν την φορτώνουν σε έναν πολιτικό”

Περαιτέρω διευκρινήσεις έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης για την διάταξη σχετικά με την συνεπιμέλεια που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο OPEN για τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί φωτογραφικής ρύθμισης αναφερόμενη στην υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη που ήταν η πρώτη που έκανε χρήση της νέας ρύθμισης, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε:

«Επί των διατάξεων του νομοσχεδίου συνολικά η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή και έγινε ονομαστική η διάταξη αυτή ψηφίστηκε από 180 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ η Νίκη και η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου είπαν παρών. Δηλαδή δεν αρνήθηκαν ψήφο. Ψήφισε η ΝΔ, το ΚΚΕ και τρεις ανεξάρτητοι, 180. Δηλαδή αυτή η διάταξη πήρε την ψήφο των 3/5 της Βουλής ως θετική ψήφο και την ανοχή των 2/3, δηλαδή πήρε πάνω από 200 ψήφους. Σχηματίστηκε μία πλειοψηφία τεράστια στη βουλή και αυτοί που την ψήφισαν τι είδαν; Είδαν ότι αυτή είναι μία καλή διάταξη για τους πολίτες μας. Αυτό ψήφισαν».

Και συνέχισε: «Τώρα το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πάνε και την φορτώνουν σε κάποια πολιτικό ή σε κάποιον πολιτικό όταν αφορά όλο τον λαό, όταν αφορά όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό νομίζω ότι αδικεί αυτή τη ρύθμιση που κάνουμε. Αυτή η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί τους προσθέτει ένα ακόμη δικαίωμα».

Σε άλλη τοποθέτηση του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο κ. Φλωρίδης ανέφερε: «Πρόκειται λοιπόν για μια καθαρότατη διάταξη που είναι υπέρ του λαού. Πρόκειται για μια διάταξη που είναι υπέρ των γονέων. Αντί να πάρουμε το χειροκρότημα γι’ αυτό που κάναμε ακούμε αυτά που ακούμε»

«Τι αγνοεί ο κόσμος; Πάλι ένας δικαστής θα αποφασίσει κυριαρχικά για το μέλλον του παιδιού. Το δικαστήριο κρίνει την πρώτη απόφαση, την κυρίαρχη, και την κρίνει τελεσίδικα. Περίπου ασφαλιστικό μέτρο είναι κι αυτό και έχει ισχύ μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση», εξήγησε

“Διάταξη όχι τροπολογία”

Αναφορικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε ότι η διάταξη δεν συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο ως τροπολογία και συζητήθηκε εκτενώς στη Βουλή. «Ετοιμαζόταν το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο ειδοποιούνται τα υπουργεία αν έχουν ρυθμίσεις που θέλουν να ενσωματώσουν στο νομοσχέδιο αυτό. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία. Όχι τροπολογίες προσέξτε, κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου συγκεκριμένα άρθρα. Αυτή είναι η καθημερινή πρακτική», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Εδώ λοιπόν τι είχαμε; Κανονικές διατάξεις στο νομοσχεδίου από 12 υπουργεία πέραν του κεφαλαίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενσωματώσαμε 8 διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης», ανέφερε

«Μετά από αυτές τις 4 συνεδριάσεις της Βουλής το νομοσχέδιο – δύο μέρες μετά νομίζω – εισήχθη για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία παρά το συνηθισμένο ότι κρατάει μία μέρα εδώ κράτησε δύο μέρες. Η διάταξη για την οποία μιλάμε και οι άλλες διατάξεις των άλλων υπουργείων κατατέθηκαν από την αρχή στο νομοσχέδιο στη Βουλή δόθηκαν στα κόμματα. Συζητήθηκαν επί 4 συνεδριάσεις στην επιτροπή της Βουλής με όλα τα κόμματα και μετά επί δύο μέρες οι διατάξεις αυτές συζητήθηκαν στην Ολομέλεια», υπογράμμισε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ακόμη, ανέφερε ότι δεν υπήρξε «καμία ένσταση και καμία κριτική» στη διάταξη κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στη Βουλή.

«Ποιο δικαίωμα δώσαμε εμείς; Είναι ότι όταν εκδίδεται μία τέτοια απόφαση και έχει διαφωνία κάποιος από τους γονείς εάν ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως να μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο – προσέξτε τώρα θα σας διαβάσω την διάταξη ακριβώς- να ζητήσει από το δικαστήριο τι; Να αναστείλει την ισχύ της αποφάσεως αυτής μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της εφέσεως. Κάτι που ισχύει εδώ και δεκαετίες».