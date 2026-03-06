Κεφαλογιάννη: «Η παρουσία των γυναικών στην πολιτική δεν είναι συμβολική, είναι αναγκαία»

«Η θέση της γυναίκας σήμερα στην πολιτική είναι καλύτερη από ό,τι ήταν παλαιότερα, χειρότερη από ό,τι πρέπει να είναι, και αυτό το ‘’καλύτερη” μερικές φορές χρησιμεύει ως άλλοθι για να μην αλλάξει τίποτα ουσιαστικό», τόνισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, προσκεκλημένη σε εκδήλωση με τίτλο «Γυναίκες σε υψηλά αξιώματα μιλούν για την πορεία τους», όπου κλήθηκε να μιλήσει για τη γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία, τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον δημόσιο και πολιτικό βίο, αλλά και για τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής τους στη δημοκρατική διαδικασία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EPAS – Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο την προώθηση των αξιών της ισότητας και της ενεργής συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή, τονίζοντας ότι η παρουσία τους δεν είναι συμβολική, αλλά είναι αναγκαία και αυτό είναι κάτι που κατακτάται με δουλειά, γνώση και συνέπεια. Προσέθεσε, ότι παρά την αυξανόμενη παρουσία γυναικών στη Βουλή και σε κυβερνητικές θέσεις ευθύνης, στερεότυπα και προκαταλήψεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή.

Η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε, επίσης, στη δική της προσωπική διαδρομή, στις αρχές και τις αξίες που τη διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και ως πολιτικό. Παράλληλα, μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επαγγελματική πορεία και την οικογενειακή ζωή, επισημαίνοντας ότι η μητρότητα αποτελεί μια σημαντική πηγή δύναμης αλλά και μια επιπλέον ευθύνη που συχνά κρίνεται διαφορετικά, προσθέτοντας ότι η κοινωνία οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι γυναίκες να μπορούν να συνδυάζουν τους πολλαπλούς τους ρόλους, χωρίς να αμφισβητείται η επαγγελματική ή πολιτική τους επάρκεια.

Κλείνοντας, η υπουργός αναφέρθηκε στην ενασχόλησή της με ζητήματα ισότητας των φύλων, επισημαίνοντας ότι έχει δραστηριοποιηθεί στον συγκεκριμένο τομέα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων ως εκπρόσωπος του ελληνικού Κοινοβουλίου στο διεθνές δίκτυο Women Political Leaders. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην πρωτοβουλία που ανέλαβε το 2020, μαζί με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικούς επιστήμονες, για την ίδρυση του Κέντρου Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ), με στόχο τη μελέτη των σύγχρονων προκλήσεων που σχετίζονται με την ισότητα και την αντιμετώπιση φαινομένων έμφυλης βίας.

Η εκδήλωση παρουσιάστηκε από τη διευθύντρια του Λυκείου των εκπαιδευτηρίων Διαμαντόπουλου- Μπαργαγιάννη ‘Ανθη Κάιτα, ενώ εισήγηση πραγματοποίησε ο γενικός διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Κωνσταντίνος Μπαργαγιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EPAS – Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη σημασία της προώθησης των αξιών της ισότητας και της δημοκρατίας στο σχολικό περιβάλλον.

Ως ομιλήτριες, συμμετείχαν επίσης η πρ. υπουργός και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ ‘Αννα Διαμαντοπούλου και η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τέλος, ακολούθησε συζήτηση και συνέντευξη με τους μαθητές και τις μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα για την πορεία, τις προκλήσεις και τη συμμετοχή των ομιλητριών αλλά και όλων των γυναικών στην πολιτική.