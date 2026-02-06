Καβγάς Δρυμιώτη – Ζαχαριάδη για την Χίο: “Πιστεύετε τους λαθρομετανάστες, δεν είστε Έλληνας” – “Είστε στη δεκαετία του ’50” (βίντεο)
Ανέβηκαν τα ντεσιμπέλ με αφορμή την έρευνα για το πολύνεκρο περιστατικό με μετανάστες στη Χίο
Άγρια κόντρα ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (5/2) στον αέρα του MEGA που φιλοξενούσε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη και τον Ανδρέας Δρυμιώτης.
Στη συζήτηση για το πολύνεκρο περιστατικό με μετανάστες στη Χίο οι τόνοι ανέβηκαν από μια επισήμανση του Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος ανέφερε στον Κώστα Ζαχαριάδη «εγώ πιστεύω το Λιμενικό, πείτε μου γιατί πιστεύετε τους λαθρομετανάστες».
Η κόντρα άναψε καθώς δεν προηγήθηκε τέτοια αναφορά από τον ίδιο, με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδράει έντονα και να απαντάει «είναι ένα φασιστικό επιχείρημα και φασιστική συμπεριφορά να ταυτίζετε τη θέση μου με κάτι που δεν έχω πει».
«Εγώ πιστεύω τον Έλληνα λιμενικό και όχι τον λαθρομετανάστη» συνέχισε ο Δρυμιώτης με τον Ζαχαριάδη να απαντά ότι «αυτό είναι φασιστικό». Στην συνέχεια, η κόντρα ξέφυγε με εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς από τους δύο άνδρες.
Ο επίμαχος διάλογος:
- Δρυμιώτης: Είναι φασιστική συμπεριφορά να πιστεύω τον Λιμενικό;
- Ζαχαριάδης: Είναι φασιστικό, είναι bullying
- Δρυμιώτης: Εγώ πιστεύω τον Λιμενικό, είμαι Έλληνας
- Ζαχαριάδης: Ντροπή σας, γιατί εγώ τι είμαι;
- Δρυμιώτης: Δεν είστε
- Ζαχαριάδης: Ποιος το λέει; Δεν περνάνε αυτά εδώ, να σέβεστε
- Δρυμιώτης: Εσείς να σέβεστε
- Ζαχαριάδης: Είστε άθλιος και απαράδεκτος, να σας βάλουν ένα φρένο.
- Δρυμιώτης: Το λιμενικό πιστεύω, δεν υπάρχει ανεξάρτητη…
- Ζαχαριάδης: Δεν υπάρχει; Είστε ακροδεξιός κύριε. Αυτό είναι το άθλιο πρόσωπο της ακροδεξιάς, ταυτίζετε εμένα με τον λαθροδιακινητή
- Δρυμιώτης: Αυτό είναι το πρόσωπο του ανθέλληνα
- Ζαχαριάδης: Ντροπή σας να λέτε εμένα ανθέλληνα. Είναι σκοτεινό, είστε στη δεκαετία του ’50, είναι ένας βρομερός αντικομμουνισμός
- Δρυμιώτης: Πιστεύετε τον λαθρομετανάστη
- Ζαχαριάδης: Εγώ; Ποιος το λέει; Θα γίνει έρευνα από ανεξάρτητη αρχή
- Δρυμιώτης: Γιατί να μην πιστέψω το Λιμενικό;
