Καβγάς Δρυμιώτη – Ζαχαριάδη για την Χίο: “Πιστεύετε τους λαθρομετανάστες, δεν είστε Έλληνας” – “Είστε στη δεκαετία του ’50” (βίντεο)

Άγρια κόντρα ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (5/2) στον αέρα του MEGA που φιλοξενούσε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη και τον Ανδρέας Δρυμιώτης.

Στη συζήτηση για το πολύνεκρο περιστατικό με μετανάστες στη Χίο οι τόνοι ανέβηκαν από μια επισήμανση του Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος ανέφερε στον Κώστα Ζαχαριάδη «εγώ πιστεύω το Λιμενικό, πείτε μου γιατί πιστεύετε τους λαθρομετανάστες».

Η κόντρα άναψε καθώς δεν προηγήθηκε τέτοια αναφορά από τον ίδιο, με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδράει έντονα και να απαντάει «είναι ένα φασιστικό επιχείρημα και φασιστική συμπεριφορά να ταυτίζετε τη θέση μου με κάτι που δεν έχω πει».

«Εγώ πιστεύω τον Έλληνα λιμενικό και όχι τον λαθρομετανάστη» συνέχισε ο Δρυμιώτης με τον Ζαχαριάδη να απαντά ότι «αυτό είναι φασιστικό». Στην συνέχεια, η κόντρα ξέφυγε με εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς από τους δύο άνδρες.

Ο επίμαχος διάλογος: