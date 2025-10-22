Κατερίνα Σακελλαροπούλου: “Είδα τον Διονύση Σαββοπούλο χθες πριν πεθάνει, ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος”

Μέχρι την τελευταία στιγμή πριν φύγει από τη ζωή έμεινε στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλου η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία ήταν στενή του φίλη.

Η κ. Σακελλαροπούλου περιέγραψε συγκινημένη τις τελευταίες ώρες του σπουδαίου τραγουδοποιού, ο οποίος “έφυγε” το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 81 ετών.

«Ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος», ανέφερε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του Mega «Morning Point», ενώ δε παρέλειψε να αναφερθεί και στη φιλία της με τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Με αποκαλούσε την καινούργια παιδική του φίλη» είπε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξιστορώντας στιγμές που έζησε μαζί του και θα κρατά στη μνήμη της για πάντα.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αποκάλεσε τον αείμνηστο «Νιόνιο» ως «ένα δώρο για την Ελλάδα» και επεσήμανε πως «εμείς του ‘60, οι εκδρομείς ταυτιστήκαμε μαζί του».

Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν μοναδικό άνθρωπο της τέχνης που δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις τη μουσική από τον στίχο του. «Δεν ήταν ένας ακόμη μουσικός, ή ένας ακόμη τραγουδοποιός, ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί».

Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκάλυψε επίσης ότι επισκέφτηκε τον Διονύση Σαββόπουλο στο νοσοκομείο, το απόγευμα της Τρίτης λίγο πριν αφήσει την τελευταία του ανάσα. «Χθες τον είδα λίγο πριν πεθάνει και ενώ ήξερα, όπως όλοι μας, ότι ήταν σε δύσκολη κατάσταση, ήταν πολύ γλυκός ήρεμος», είπε και πρόσθεσε:

«Τον είδα χθες το απόγευμα και ήθελε να μας δει, πήγα πιο πολύ για παρέα στην Άσπα, αλλά ήθελε να μας δει. Του ανέφερα όλα αυτά που λέγονται, ή το άρθρο του που έγραψε για τον Χατζιδάκι και χάρηκε, ζήτησε να δει τις εφημερίδες, ήρεμος και χαμογελαστός κι έτσι θέλω να τον θυμάμαι», συμπλήρωσε.