Παραλιακή: Οδηγός τουριστικού λεωφορείου έκανε αναστροφή πάνω σε διπλή γραμμή – Την «πρόδωσε» το βίντεο

Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σχηματίστηκε σε βάρος 48χρονης οδηγού τουριστικού λεωφορείου, μετά από επικίνδυνη αναστροφή που πραγματοποίησε στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν βίντεο με τον επικίνδυνο ελιγμό αναρτήθηκε στο Facebook, προκαλώντας την αντίδραση των Αρχών και την έναρξη έρευνας από την Τροχαία Αττικής.

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Στο βίντεο εμφανίζεται το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, στο ύψος της συμβολής με την οδό Κυκλάδων, να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικά αναστροφή.

Κατά τον ελιγμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το λεωφορείο παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή, ενώ εκείνη τη στιγμή κινούνταν οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στην 48χρονη

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, την υπόθεση ανέλαβαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ.

Από την έρευνα εντοπίστηκε αρχικά ο ιδιοκτήτης του τουριστικού λεωφορείου. Κατά την εξέτασή του ανέφερε στις Αρχές ότι το όχημα οδηγούσε η 48χρονη σύζυγός του, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί η οδηγός.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τι έδειξε ο ταχογράφος του λεωφορείου

Η έρευνα δεν σταμάτησε στην επικίνδυνη αναστροφή.

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Αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ μετέβησαν στον χώρο όπου ήταν σταθμευμένο το λεωφορείο και πραγματοποίησαν έλεγχο στον ταχογράφο του οχήματος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν ανεπαρκή ανάπαυση του οδηγού, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

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Η δικογραφία για την υπόθεση έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.