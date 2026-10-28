28η Οκτωβρίου: Σε ποιους δήμους της Αττικής ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω της κακοκαιρίας

Την ακύρωση των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αποφάσισαν αρκετοί δήμοι της Αττικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, ακυρώθηκαν οι παρελάσεις στα Μελίσσια, τη Νέα Πεντέλη και την Πεντέλη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πεντέλης. Αντίθετα, η δοξολογία, η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

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Στο Μαρούσι ματαιώνεται η μαθητική παρέλαση, ενώ διατηρείται μόνο το θρησκευτικό μέρος των εκδηλώσεων.

Στον Άγιο Δημήτριο ακυρώνονται επίσης οι παρελάσεις, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Η δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με τους σημαιοφόρους των σχολείων να προσέρχονται στις 10:00 π.μ.

Στην Κηφισιά ακυρώνεται μόνο η συμμετοχή των μαθητικών τμημάτων στην παρέλαση, ενώ το υπόλοιπο εορταστικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων, των τμημάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Εθελοντών Πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς, καθώς και οι προγραμματισμένες τελετές για την εθνική επέτειο.

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ενημερώνει επίσης ότι η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση δεν θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των σχολικών τμημάτων. Η επίσημη δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά, με τη συμμετοχή των σημαιοφόρων που θα εκπροσωπήσουν τις σχολικές μονάδες. Εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, μετά την ολοκλήρωση της δοξολογίας και της κατάθεσης στεφάνων, θα πραγματοποιηθεί σύντομη, συμβολική παρέλαση αποκλειστικά με τις σημαίες των σχολείων.

Και στον δήμο Νέου Ηρακλείου δεν θα γίνει η παρέλαση. Η καθιερωμένη δοξολογία θα πραγματοποιηθεί κανονικά εντός του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας καθώς και η κατάθεση στεφάνων από τον δήμαρχο και εκπροσώπους του Δήμου στην πλατεία Αγίου Λουκά.