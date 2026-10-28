Θεσσαλονίκη: Με την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση κορυφώνονται οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις

Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ενώπιον της Πολιτειακής, Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας κορυφώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις των επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912- ημέρα απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, της εορτής του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου 1940

Την παρέλαση για την εθνική επέτειο, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα παρακολουθήσουν από την εξέδρα των επισήμων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, εκπρόσωποι κομμάτων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης.

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Στις 10.15 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώο της Ανώτατης Στρατιωτικής Ηπείρου-Μακεδονίας και στις 11.00 θα αρχίσει η παρέλαση. Φέτος, για πρώτη φορά, τα στρατιωτικά τμήματα θα προηγηθούν των πολιτικών.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τις πτήσεις ακριβείας από μαχητικό F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων “Ζευς” με κυβερνήτη τον επισμηναγό Χρήστο – Πάρι Χαρίτο.

Με τη μαθητική παρέλαση η Αθήνα τιμά την Εθνική Επέτειο

Με λαμπρότητα και με αίσθημα τιμής προς τους ήρωες του Έπους του ’40, η σημαιοστολισμένη Αθήνα θα γιορτάσει σήμερα την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ», ενώ ο εορτασμός θα κορυφωθεί με τη μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Η μέρα ξεκίνησε με τις χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού στις 6:47 και με το εωθινό από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ακολούθως η έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 8 το πρωί.

Στις 10 π.μ. έχει προγραμματιστεί η Δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου. Για τις 10:40 είναι προγραμματισμένη η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές της χώρας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Και στις 11 π.μ. αναμένεται να ξεκινήσει η παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και ΑμεΑ, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αν και υπάρχει πάντα ο φόβος για τις άσχημες καιρικές συνθήκες και η πρόβλεψη για έντονη βροχόπτωση, η οποία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική ως προς το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

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Με τη δύση του ηλίου θα γίνει η υποστολή της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Με σημαιοστολισμό, καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία και με τις μαθητικές παρελάσεις θα τιμήσουν την Εθνική Επέτειο οι δήμοι σε όλη τη χώρα, αν και οι καιρικές συνθήκες θα καθορίσουν παντού το πρόγραμμα.