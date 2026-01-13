Καραχάλιος για Καρυστιανού: “Είναι serial liar – Tην έχουν μπλέξει σε αστρολογικούς χάρτες”

Φουντώνει η κόντρα μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και του Νίκου Καραχάλιου, μετά την προαναγγελία της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για ίδρυση κόμματος.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Καραχάλιος μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» εξαπέλυσε νέους σκληρούς χαρακτηρισμούς για τη Μαρία Καρυστιανού: «Είναι serial liar. Θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου και εάν δεν είναι προσωπικά δεδομένα, θα δείξω τις συνομιλίες που έχω. Έχω 600 μηνύματα από την ίδια και το περιβάλλον της. Η Μαρία έχει χαωθεί και θα χρειαζόταν επαγγελματική βοήθεια. Έχουμε κοινούς φίλους στη Θεσσαλονίκη αν θέλει να ανατρέξει. Αν δεν συμπαθείς κάποιον, θα παραχωρούσες τη διαχείριση ενός γκρουπ που αφορά το κόμμα της; Θα μπορούσε να πει ότι δεν της κάνω. Είναι γιατρός, κάνει μια επίθεση και μου λέει ότι χρειάζομαι ψυχίατρο.

Είναι αυτό σωστή ιατρική τακτική; Είναι απαράδεκτο! Τότε και εγώ επί μήνες για λόγους ευγένειας την προστάτευα και την προστατεύω. Την έχει μαγέψει η δικηγόρος της, η γερόντισσα, την έχουν μπλέξει σε αστρολογικούς χάρτες, και κάνει λάθη, λέει ψέματα! Και κάνει αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ότι μας έχει τρελάνει όλους, έχει τρελάνει τους συγγενείς! Πρέπει να μπει μια διαχωριστική γραμμή. Εγώ είμαι έτοιμος να περάσω το οποιοδήποτε τεστ και να το κάνει και η Μαρία. Να δώσει το ιατρικό του ιστορικό! Άσε τον τρελό στην τρέλα του. Το αφιερώνω σε όσους μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο για εμένα. Δεν θα είμαι στοργικός πια αλλά πολιτικός αντίπαλος».

Καρυστιανού κατά Καραχάλιου: “Πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο”

Είχαν προηγηθεί νωρίτερα δηλώσεις της κ. Καρυστιανού σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις σχετικά με τις συναντήσεις του κ. Καραχάλιου.

Συγκεκριμένα, η κ. Καρυστιανού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Πέτρο Κουσουλό, είπε χαρακτηριστικά:

«Η μόνη αλήθεια στο παραλήρημά του είναι ότι συνάντησα τον κ. Καραχάλιο 2-3 φορές, όποιος λέει το αντίθετο να φέρει στοιχεία. Το ότι συναντώ κάποιον στον δρόμο ή πάω για καφέ με κάποιον δεν σημαίνει τη συνεργασία που φαντάζεται ο κύριος αυτός».

Στις αναφορές του για την γερόντισσα, η κα. Καρυστιανού τόνισε πως «η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό. Η σχέση μου με την εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου στράφηκα προς το Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Έχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Αυτά όλα τι σχέση έχουν με αυτά που λέει και τα έχει μπλέξει με παραθρησκευτικά και μαγείες και το χάος στο μυαλό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Όσον αφορά το αν ζήτησε από τον κ. Καραχάλιο να αναλάβει ρόλο στο υπό σύσταση κόμμα, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε «για όνομα του Θεού. Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία».

Ερωτηθείσα, τέλος, αν έχει κάνει δήλωση, όπως έχει πει ο Νίκος Καραχάλιος, ότι «έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά από τα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο» η Μαρία Καρυστιανού εμφανώς ενοχλημένη απάντησε «θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά».