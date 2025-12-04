Κακοκαιρία Byron: Αναστέλλεται η λειτουργία εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Αναστέλλεται η λειτουργία εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης 4/12 ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην Περιφέρεια Αττικής, δεν θα λειτουργήσουν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, η Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.