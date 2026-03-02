Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Το αφήγημα περί «φθηνής ενέργειας» στην Ελλάδα είναι εντελώς ανακριβές και παραπλανητικό

Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
«Τι συμβαίνει με το χάσμα μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής στην ενέργεια;»

Μια συγκριτική ανάλυση για το πραγματικό κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δημοσιεύει σήμερα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.

«Πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως τα τιμολόγια ενέργειας των ελληνικών νοικοκυριών είναι 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σημειώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του και παραθέτει τα εξής ερωτήματα:

«Πόσο ακριβής είναι αυτή η δήλωση; Ανατρέπεται αυτή η εικόνα αν συνυπολογιστεί η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών; Τι συμβαίνει με το χάσμα μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής στην ενέργεια;».

«Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και η Ομάδα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης, καταθέτουν δημόσια την επεξεργασία τους για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και τη σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε 27. Η επεξεργασία αποδεικνύει ότι το αφήγημα περί “φθηνής ενέργειας” στην Ελλάδα είναι εντελώς ανακριβές και παραπλανητικό», επισημαίνεται.

