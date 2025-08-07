Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
«Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους» – Το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…»

«Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους» – Το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του Λένας σε ηλικία 34 ετών.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter): «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

