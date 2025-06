Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών μετά το μακελειό με πυροβολισμούς στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας.

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τους σημερινούς πυροβολισμούς σε σχολείο στο Γκρατς της Αυστρίας», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

Deeply shocked by today’s school shooting in #Graz.



We extend our sincerest condolences to the families of the victims and we stand with the Austrian people during this difficult time. pic.twitter.com/CHqvQzeQwi