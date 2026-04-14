Η απάντηση του ΥΠΕΞ στην τουρκική ανάρτηση για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με τουρκική ανάρτηση για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζουμε ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής.

Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας.

Επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας.